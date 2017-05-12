Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halk arasında felç olarak bilinen inmenin, tedavisinde ilk 4.5 saatin önemine değinen Doç. Dr. Bahar Kaymakamzade Çulhaoğlu, İnme geçiren kişilerin zaman kaybetmeden hızlıca doğru merkeze başvurmaları halinde ölümcül veya yatağa bağımlılık gibi ciddi sakatlık sonuçları doğabilecek felç vakalarında yüz güldürücü sonuçlar alınabildiğini söyleyedi. Doç. Dr. Bahar Kaymakamzade Çulhaoğlu, 4.5 saat süresi aşıldığı zaman hastanın tedavi şansını kaybettiğini belirtti. Doç. Dr. Bahar Kaymakamzade Çulhaoğlu, bu kadar sık görülen ve hemen başvurulursa tedavi edilebilen bir hastalık olan inmeye dikkat çekmek için 10 Mayıs’ın tüm dünyada “Dünya İnme Günü” olarak kabul edildiğini ifade etti.

Kanser ve kalp hastalıklarından sonra en sık ölüm nedeni inme



İnmenin, yani halk arasında bilinen adı ile “felcin”, kanser ve kalp hastalıklarından sonra en sık ölüm nedeni olarak görüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Bahar Kaymakamzade Çulhaoğlu, felçlerin yüzde 85’inin damar tıkanıklığı sonucu gelişen iskemik tip felç olduğunu ifade etti.



İnmenin Belirtileri



Vücudun bir tarafında güç kaybı, uyuşma, yüzde kayma, konuşmada peltekleşme, konuşamama, baş dönmesi, dengesizlik, çift görme ve hatta ani bilinç kaybının inmenin belirtileri olarak gösterilebileceğini söyleyen Doç. Dr. Bahar Kaymakamzade Çulhaoğlu, ileri yaş, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, yüksek kolesterol, kalp hastalığı, kilolu olmak ve sigara içmenin felce yatkınlığı artıran etkenler olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Bahar Kaymakamzade Çulhaoğlu; “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Ülkemizde İnme Tedavisinin Uygulanabildiği Sayılı Merkezden Biri”

İnmenin belirtilerini tanımanın ve doğru sağlık merkezlerine doğru zamanda başvurmanın hayat kurtardığını söyleyen Doç. Dr. Bahar Kaymakamzade Çulhaoğlu, inme başladıktan sonra ilk 4,5 saat içerisinde başvuran ve gerekli kriterleri karşılayan hastalara Nöroloji Bölümü tarafından pıhtı eritici, damar açıcı tedavi uygulanabileceğini, hastanın anjio ünitesine alınarak beyin damarındaki tıkanıklığa müdahale edilebileceğini ifade etti. Bu tedavi ile beyine giden tıkalı damarın açıldığını ve beyinin kan akımında düzelme sağlandığını söyleyen Doç. Dr. Bahar Kaymakamzade Çulhaoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin ülkemizde bu tedavinin uygulanabildiğini sayılı merkezden biri olduğunu belirtti.