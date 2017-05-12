Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Anadolu Kuzey ve Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlikleri Değerlendirme Toplantısına katıldı. Pendik Green Park Otel’de düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Akdağ İstanbul’da bu toplantının dördüncü kez yapıldığını ve bu şekilde üç toplantı daha yapılacağını söyledi. Akdağ, böylece İstanbul’un 2017 ilk 6 ay değerlendirmesinin yapılmış olacağını belirtti.

Toplantı kapsamında Anadolu yakasında bulunan hastanelerin durumunu değerlendireceklerini söyleyen Bakan Akdağ, “Dönüşüm programımızla keşfettiğimiz aslında dünyaya da bu şekilde hediye ettiğimiz Saha Koordinatörlüğü yöntemini kullanıyoruz. Alanlarında tecrübeli saha koordinatörlerimiz var. Bu arkadaşlarımız klasik anlamda hiyerarşik yöneticilik yapmıyorlar, sahayı gözleyerek hem doğrudan doğruya sahada çalışan arkadaşlarımıza ve yöneticilerimize hem de Sağlık Bakanlığımıza geri bildirim yapıyorlar. Böylece işlerimizi zamanında toparlamak, düzeltilecek tarafları düzeltmek, yeni keşfedilmiş alanları zamanında bütün Türkiye’ye yaymak imkanına sahip oluyoruz. 21 saha koordinatörüyle 10 sağlık yöneticisi bugün yapacağımız toplantı için yani 31 kişi 5 iş günü çalıştılar. Bugün İstanbul’da bizim Anadolu yakası hastanelerimizin durumlarını değerlendireceğiz. Nereye geldik, bundan sonra meseleyi nasıl geliştirmeliyiz diye. Şunu öncelikle ifade etmem gerekir ki önümüzdeki 2 ile üç yıl Türkiye açısından ama özellikle İstanbul açısından sağlık hizmetleri için bu arada da hastanecilik hizmetlerimiz için önemli atılım yılları olacak” diye konuştu.

Çok sayıda devam eden proje olduğunu belirten Bakan Akdağ, “Bu projelerde 2020’lerden sonra bütün hastanelerimiz, kamuya ait, sağlık bakanlığına ait bütün hastanelerimizi yeniden inşa etmiş oluyoruz. Büyük bir çoğunluğu için yeni hastaneler yapıyoruz az bir kısmını da hastanelerde yaptığımız revizyonlarla yenileştirerek yolumuza devam ediyoruz. Bunun anlamı şudur, net olarak Türkiye’de ve İstanbul özelinde ve Türkiye genelinde hastalarımız 2020’li yıllarda hasta yatakları itibariyle tek yataklı banyolu, tuvaletli, refakatçilerinin rahatça hastalarıyla birlikte kalabilecekleri, içlerinde televizyonları buz dolapları kendilerine ait dolapları çalışma masaları olan mahremiyetlerine azami riayet edilen odalarına kavuşmuş olacaklar. Göreve geldiğimiz zaman Türkiye’deki kamuya ait hasta yataklarının yüzde 5-6’sında ancak böyle bir imkan vardı. Bugün yüzde 50’nin üstüne çıkmış durumdayız. İnşallah 2020’li yıllarda bunu yüzde 100’e ulaştıracağız. Bunu önemsiyoruz. Tabii ki sağlık hizmeti sadece hastane inşa etmek değildir. Tabii ki sağlık hizmeti sadece o hastanede hastaların konforunu sağlamak değildir ama bunsuz da olmaz. Onun için bu meseleyi çok önemsiyoruz. Tabii bu bahsettiğim oda mahremiyeti oda kalitesi yanında bütün hastaneler her yönden yüksek teknolojiye sahip olmaları itibariyle ayrıca otoparklarından tutun polikliniklerine kadar her alanlarının son derece mükemmel hale getirilmiş olmalarıyla hem hastalarımıza hem onların yakınlarına hem de çalışanlara yeni bir hastanecilik takdim etmiş, sunmuş olacağız” şeklinde konuştu.

“Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bize talimatları başından beri bu ülkenin özellikle gelir seviyesi daha düşük olan ve orta gelir seviyesine sahip olan insanlara sağlık açısından birinci derecede sahip çıkmaktır” diyen Bakan Akdağ, “Varlıklı insanlar bir şekilde kendi ihtiyaçlarını özel sektör vasıtasıyla da görebiliyorlar ama bahsettiğimiz gruplar çiftçilerimiz, küçük esnaf, öğretmenler, sağlık çalışanları, polisler, bütün memurlar, çeşitli sektörde çalışan işçilerimiz, onların yakınları için yani güzel ülkemizde yaşayan insanların yüzde 90-95’i için kamudaki sağlık hizmetlerinin kuvvetlendirilmesi olmazsa olmazdır. Güçlü kamu sağlığı kuruluşları, aynı zamanda da özel sektörün vatandaşımıza daha hesaplı bir hizmet vermesini sağlayan bir unsurdur. Onun için kamuda sağlık hizmeti verilişini güçlendirmeye devam edeceğiz. Bizim için vatandaşımızın hizmete kolay erişmesi esastır. Bizim için vatandaşımızın bir hastane ihtiyacı olduğunda asla boynunu bükmemesi esastır. Bu itibarla İstanbul’a sadece yatırımlarla değil yeni hızlı bir biçimde yeni sağlık personeli naklederek, tayin ederek de bunu yapacağız. İlk atamaları genellikle Batı illerimize yapmıyoruz ama İstanbul’a mahsus özel dönem tayinleri yapacağız. Bunun hazırlığını yapıyoruz, önümüzdeki 2 ay içinde gerçekleştireceğiz, çünkü İstanbul’da yeni hizmete sokacağımız bir çok hastanemiz var. Mesela bugün konuşacağımız Anadolu yakasında çok yakın zamanda Tuzla’da, Sultanbeyli’de yeni hizmete sokacağımız hastanelerimiz var, Avrupa yakasında da bu şeklide hastanelerimiz var, hızlı bir şekilde İstanbul’un kamu sağlık hizmetlerini kalkındırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.