Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Tarafından Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Verilmesine İlişkin Yönetmelik", sağlık alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında verilecek ödüllerde uygulanacak usul ve esasları düzenliyor.

Yönetmeliğe göre, ödüllere ilişkin duyuru her yıl TÜSEB yönetim kurulu tarafından belirlenecek. Ödüllere başvuru duyuruları üniversite ve resmi kurumlara yazılı olarak bildirilecek ve başkanlığın resmi internet adresinden yayınlanacak.

Adaylar bilim, hizmet ve teşvik ödülleri duyurusunda belirtilen belgeleri hazırlayarak TÜSEB'e ilanda belirtilen tarihler arasında teslim edecek. Bu yıldan başlamak üzere aynı aday tarafından her bir ödüle en çok 3 kez başvuru yapılabilecek.

Hizmet ödülüne ise kişisel başvuru imkanı bulunmuyor, aday gösterilmesi gerekiyor.

Bilim, hizmet ve teşvik ödüllerine, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim veya Hizmet Ödülü almış bilim insanları, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim veya Hizmet Ödülü almış bilim insanları, üniversite rektörlükleri, bilimsel ve teknolojik alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları aday gösterebilecek.

"TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü" 100 bin lira



Ödüller 3 kategoride tespit edildi. "TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü" olarak her yıl bir kişiye 100 bin lira takdim edilecek.

"TÜSEB Teşvik Ödülü" ise her sene en fazla 5 kişiye verilecek ve bu kişilerin her birine ödül olarak 30 bin lira sunulacak.

"TÜSEB Hizmet Ödülü" için de her yıl bir kişi seçilecek ve bu kişi de 50 bin lira para ödülüyle onurlandırılacak.

Ödül kazananlar, her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıklanacak.