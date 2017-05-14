Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Atatürk Üniversitesi'nde, bu üniversitenin yanı sıra Erzincan Üniversitesi, Türk Eczacıları Birliği ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla düzenlediği programda yaptığı konuşmada,Türk eczacılığının geldiği yerin son derece güzel olduğunu söyledi.Eczacılığın sağlık hizmetlerinin en önemli paydaşı olduğunu vurgulayan Akdağ, "Bugün bu vazifeyi de layıkıyla icra ediyorlar. Bu nedenle tüm eczacı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Eczacılar sadece ilaç satan ya da ilacı bir şekilde vatandaşa ulaştıran kişiler değildir." diye konuştu.

Bakan Akdağ, obezite, hareketsizlik ve sigaraya karşı büyük bir mücadele verdiklerini anımsatarak, "Eğer şu güzel ülkemizde şişmanlık, hareketsizlik ve sigaraya karşı mücadelemizde muvaffak olamazsak Türkiye'nin bir sağlık geleceği yok. İnsanımızın bir kısmının şişman ya da aşırı kilolu olduğu bir toplumda, buna hareketsizlik ve sigara eşlik ediyorsa inanın halimiz duman. Önümüzdeki sağlıkta dönüşümün ikinci döneminde bununla ciddi mücadele edeceğiz. Bütün hazırlıklarımızı yaptık ve elbette bu noktada eczacılarımızın bize büyük katkıları olacak." şeklinde konuştu.

"Her ilacın kimliği var"



Türkiye'deki eczacılık sisteminin çok iyi yürütüldüğünü belirten Akdağ, şöyle devam etti:

"İlacı poşetin içine koyup ağzını bantlayıp üstüne bir şeyler yazıp vatandaşa verebilirsiniz ama Türkiye bunun çok ilerisinde. Bugün Türkiye'de piyasaya çıkan her türlü ilacın bir kimliği var. Tıpkı bir insanın parmak izi gibi. Barkoddan daha ileri bir sistem."

Akdağ, ülkede 2 milyar kutu ilaç tüketildiğine işaret ederek, "Türkiye'de 2 milyar kutuya yakın ilaç tüketiliyor. 2 milyar kutunun hepsinin bir parmak izi var. Fabrikadan çıktı, nereye gitti? O kutu depoda. Oradan nereye gitti, filanca eczaneye gitti, sonra ne oldu şu sigortalı kişiye ya da sigortalı olmayan şu kişiye satıldı. Biz o kutunun nerede olduğunu biliyoruz." diye konuştu.