Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ramazan ayının yaklaştığını belirterek, "Şimdiden vücudumuzu hazırlamamız lazım. Şimdiden bol su içmeye başlayın çünkü ramazanda akşama doğru ortaya çıkan baş ağrısı susuzluktan dolayıdır." dedi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 9. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan Karatay, "Sağlıklı Beslenme" konulu söyleşi gerçekleştirdi.Karatay, burada yaptığı konuşmada, şekerden ve zararlarından bahsederek, doğal dahi olsa şekerin bağırsaklardaki kötü bakterileri beslediğini anlattı.

Unun modern buğdaydan yapıldığı belirten Karatay, "Bu cüce buğdaylar gluten bulundurur. Gluten bağırsaklara gittiğinde hücreleri parçalıyor. Bunlar parçalanınca doğal dahi yesek gıdalar tam hazım olmadan büyük moleküller halinde kana geçiyor. Kanda dolaşınca da kan hücreleri mikroplarla savaşmak için lökositleri öne sürüyor ve vücutta bir mücadele başlıyor. Bu kronik yangıdır. 'Benim şekerim, tansiyonum var' şikayetinin altında sağlıksız beslenme vardır." ifadelerini kullandı.

Canan Karatay, önemli olanın hastalıkların önüne geçmek olduğunu vurgulayarak, "Benim babam Kurban Bayramında kuyruk yağı yerdi. Ne hastalandı, ne bir şey oldu. Şeker hastasıydı, bir tepsi üzüm yerdi. Şeker hastalığı genetik değildir, önlenebilir. Annem bize şeker vermedi. Biz zeytinyağı içerek büyüdük. Yeni jenerasyon AVM çocuğu, kantinde yemek yiyor. Bu anneler çocuklarını böyle büyütüyor." diye konuştu.

"Pidenin zararını tereyağı ile azaltın"



Ramazan ayındaki beslenme düzeniyle ilgili de uyarılarda bulunan Karatay, sahurda ceviz, peynir, yumurta ve köy tereyağı yenmesini tavsiye etti.

İftarda çorba, zeytin ve pişen bir yemeğin yenmesi gerektiğini anlatan Karatay, şöyle konuştu:

"Ramazan geliyor. Daha vakit var. Şimdiden vücudumuzu hazırlamamız lazım. Şimdiden bol su içmeye başlayın çünkü ramazanda akşama doğru ortaya çıkan baş ağrısı susuzluktan dolayıdır. Onun için şimdiden vücudunuzu iyi sulandırmaya başlayın. Son dakikada çok su içmek önemli değil çünkü bütün vücudun içine sağlıklı suyun girmesi lazım. İkincisi bağırsaklarınızın çok iyi çalışması lazım. O zaman acıkmıyorsunuz, başınız ağrımıyor. Orucun zeytinle açılması gerekiyor. Hazreti Peygamber de orucunu zeytinle açardı. Ramazan pidesinin sağlıklı olduğunu sanmayın ama yemeden de yapamayacağınızı biliyorum. Onun için pidenin içini açıp yarısını bol tereyağı ile dolduracaksınız. Zararını azaltmak için bol köy tereyağı ile veya zeytin yağına batırarak yiyebilirsiniz."

Belediye Başkanı Karaosmanoğlu'ndan Karatay'a teşekkür



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşi programını, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da izledi.Karaosmanoğlu, Karatay'a "Hocam ben de sizi yakından takip eden bir öğrenciniz sayılırım. Sizin söylediklerinizi yaparak 3 yılda 20 kilo verdim. Katkılı tüm besinlerden uzak duruyorum. Sağlıklı beslenmenin dışında spor da yapıyorum. Ben 65 yaşındayım ama gençler benimle yürüyemiyor." dedi.

Karaosmanoğlu'nu tebrik eden Karatay da "Sayın Başkanım ben de 75 yaşındayım. Kötü şeyler söylemiyorum ama bazılarını rahatsız ediyorum. Ama İmam-ı Azam 'Eğer bütün oklar size geliyorsa bilin ki siz haklısınız' diyor." diye konuştu.