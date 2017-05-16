Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Kanser hücresini hedef alarak sadece tümörlü dokuyu yok eden ve sağlıklı hücrelere zarar vermeyen akıllı ilaçların, çocukluk çağı kanserlerinde de kullanılmaya başlanması, çocukları kanser tedavilerinin olumsuz etkilerinden koruyor. 6. Uluslararası LLM (Lösemi, Lenfoma, Miyelom) Kongresi’nde, kanser tedavisinde bir devrim olarak nitelendirilen hedefe yönelik ilaçların çocuklarda da kullanılmaya başlandığını söyleyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülin Tiraji Celkan “Kanser tedavilerinden sonra kalp yetersizliği, solunum yetmezliği, kısırlık, hormonal bozuklukların ortaya çıkış riski artıyor. Bu yan etkilerin önlerinde 50-60 yıllık bir gelecek olan çocuklarda görülmesi çocukların bütün geleceğini karartıyor. Akıllı ilaçların çocukların kanser tedavisinde kullanılmaya başlanması ile çocukların sağlıklı bir şekilde hayata devam etmeleri sağlanıyor” dedi.



Çocukların kanser tedavilerine büyüklerden daha iyi cevap verdiğini ve sonuçların daha başarılı olduğunu söyleyen Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Demir “Kanser tedavisi ile çocuklarda tamamen iyileşme oranı yüzde 70’lerdedir. Hatta bazı kan kanseri hastalıklarında bu oran yüzde 90’ların üstüne çıkmaktadır. Böyle iyi sonuçlar elde edildiği için tedaviye bağlı gelişen yan etkiler giderek daha önem kazanıyor. Kanserden kurtulan bir çocuğun önünde 60-70 yıllık bir hayat olduğunu düşünürsek bu süreyi kaliteli geçirmesi önem kazanıyor. Geçmiş dönemde tedavi görmüş ve tamamen iyileşmiş çocuklar 18 yaşından sonra tedavinin geç yan etkileri ile karşımıza geliyorlar” dedi. Kemoterapinin uzun dönem etkilerinin 10-15 yıl içinde ortaya çıkabileceğini ifade eden Prof. Dr. Demir “Bu çocuklara klasik kemoterapi ilaçları verildiğinde büyüme gelişme geriliği başta olmak üzere, çocuğun hayat kalitesini bozan ve hatta sağlığını riske atan ikincil hastalıklar gelişiyor. Son yıllarda tedaviye katılan akıllı moleküllerle yapılan kanser tedavisi bir yandan tam şifa sağlarken diğer taraftan da yan etkileri ortadan kaldıran bir tedavi sunuyor” dedi.



KÖK HÜCRE NAKLİ HÂLÂ ÖNEMLİ SİLAH

İlaç tedavisindeki gelişmelere rağmen kan kanserlerinde kök hücre naklinin hâlâ en etkili silahların başında geldiğini anlatan Türk Hematoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Güner Hayri Özsan “KML adı verilen kan kanserinde ilaçla tam şifa sağlanabiliyor. Bunun dışındaki hematolojik kanserlerde kanserin türüne göre, kişinin kendinden ya da bir başkasından tam uyumlu veya yarı uyumlu olarak alınan kök hücrelerin transferi ile tedavi yapılıyor” diye konuştu.



Kanser hastaları

Haftada 1,5 saat yürümeli

Günlük fiziksel aktivitenin düzenli olarak yapılmasının kanser hastalarının hayat kalitesini artırdığı bildiriliyor. İngiltere’de yapılan ve evde kapalı kalan hastalarla, egzersiz yapan hastaların karşılaştırıldığı bir çalışmanın sonucunu değerlendiren Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Demir “Çalışmada doktor kontrolünde günde 30 dakika olmak üzere haftada 3 gün yürüyüş yapan kanser hastalarının tedaviye uyumlarının evden çıkmayan hastalara göre çok daha yüksek olduğu ortaya çıkmış. Ayrıca yürümeye teşvik edilen kanser hastalarının fiziksel, duygusal ve psikolojik açıdan daha iyi hissettikleri, halsizlik şikâyetlerinin azaldığı, sağ kalım sürelerinin arttığı görülmüş. Özellikle bir yakınlarıyla birlikte yürüyenlerin tedaviye uyumları da daha yüksek oluyor” diye konuştu.