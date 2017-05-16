Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Birçok kişi zaman zaman uyuyamadığından ya da gündüz uykulu hissettiğinden şikâyet eder. Bu durum sürekli hâle gelir ve günlük yaşantıyı olumsuz etkilemeye başlarsa, bunun bir bozukluk olabileceği düşünülür. Uyku kalitesinin bozulması, genel sağlığı da olumsuz etkiler. Uykusuzluk sürekli hâle gelirse, hormon sistemi, şeker dengesi, zihinsel faaliyetler bozulur. Az uyuyan kişilerde obezite riski daha yüksektir. Psikiyatri uzmanı Doç. Dr. Levent Sütçigil, dinlendirici bir uyku için yapılması gerekenleri sıraladı:



1 - Hafta sonları da dâhil olmak üzere her gün aynı saatte yatıp kalkın.

2 - Günde en az 7-8 saat uyuyun. Uykunuzdan çalmayın.

3 - Yatak odanızın karanlık, sessiz ve serin olmasını sağlayın. Uyuduğunuz odanın içinde bulunan elektronik eşyaları kapatın. Sabah ilk iş olarak perdelerinizi açın.

4 - Uyku öncesi ılık bir duş almak ya da kitap okumak gibi alışkanlıklar geliştirin.

5 - Uykudan 1-2 saat önce televizyon, bilgisayar, akıllı telefon gibi parlak ışığa sahip cihazları kullanmayı bırakın. Bu tip ekranların yaydıkları ışık, beyinde melatonin adlı uyku getirici hormonun salgılanmasını engeller, uykunuzun gecikmesine sebep olur.

6 - Gün içinde egzersiz yapın ancak yatmaya yakın ağır egzersizlerden uzak durun.

7 - Akşam yemeğinden sonra çay kahve içmeyin.

8 - Gündüz bir kere yapılacak şekerleme, 20 dakikayı geçmediği sürece, gece uykusunun kaliteli olmasına yardımcı olacaktır.

9 - Yarım kalan işlerinizi yatak odanızda yapmayın.

10 - Uykunuz gelmediği zamanlarda yatakta uykuyu beklemek yerine kalkıp az bir ışıkta kitap okuyun, müzik dinleyin. Kesinlikle televizyon izlemeyin.