Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

10-12 Mayıs 2017 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde düzenlenen Kalp Ritmi Birliği kongresinde kalp çarpıntıları konusundaki son gelişmeler ele alındı. Çoğu Amerika Birleşik Devletleri'nden yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı kongreye konuşma yapmak üzere davet edilen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, kalp fırtınalarının ölümcül olabileceğini anlattı. Şikago’da oturum başkanlığı görevini de gerçekleştiren Görenek, bazı hastalarda kalbin karıncıklarından kaynaklanan ciddi çarpıntıların olabileceğini ve bunların gün içerisinde çok sık tekrarlamasını ‘kalp fırtınası’ olarak ifade ettiklerini söyledi.

Amerikan Kardiyoloji Koleji Kalp Çarpıntıları Liderlik Konseyi üyesi de olan Prof. Dr. Bülent Görenek, “Kalp fırtınası olan hastalarda acil tedavi son derece önemlidir. Bu hastaların bir kısmında daha önceden takılmış şoklama yapabilen kalp pilleri bulunmaktadır. Eğer kalp fırtınasını kontrol altına alamaz isek hastalar çok sayıda şoklamayla maruz kalabilirler. Bu son derece can sıkıcı bir durumdur. Şoklamalı kalp pilinin olmadığı hastalarda ise fırtına sırasında kalp korunmasız kalacağı için ani ölüm olasılığı oldukça yüksektir” dedi.

Günümüzde kalp fırtınalarının dindirilmesinde çeşitli tedavi seçeneklerinin mevcut olduğuna değinen Görenek, “Bunlardan bir tanesi fırtınaya neden olan bölgelerin ‘radyo dalgaları’ ile yakılarak tedavi edilmesidir. Bazı durumlarda ‘koroner anjiyografi’ ile tıkalı damarın açılması kalp fırtınalarını dindirebilmektedir. Bunların yanı sıra kullanılacak özel ilaçlar ve gerekli durumlarda kandaki elektrolit bozukluklarının düzeltilmesi de hastaların hayatının kurtarılması açısından önem arz etmektedir. Ayrıca ‘Uyutma Tedavisi’ de diğer bir alternatif yöntemdir. Fırtına tarzında ölümcül kalp çarpıntısı olan bazı hastalara genel anestezi vererek sık tekrarlayan çarpıntılar azaltılabilmekte ya da ortadan kaldırılabilmektedir” ifadelerini kullandı.