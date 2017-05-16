Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, aile hekimi değişikliği, kişilerin yazılı talebi üzerine hizmet almak istediği aile hekimince, ilgili toplum sağlığı merkezince veya elektronik ortamda yapılacak.

NÖBET ÜCRETİ ÖDENECEK

Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç halinde, ilgili kanun maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında nöbet görevi verilebilecek. Bunlara entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, nöbet ücreti ödenecek.

Nöbete ilişkin planlama, aile hekimliği uygulamasında aksamaya mahal vermeyecek şekilde yapılacak ve aile hekimlerine hafta içi 8'er, hafta sonu ise 16 saatten fazla olmamak üzere haftalık 30 saatten fazla nöbet tutturulmayacak.

Aile hekimliği çalışanlarına nöbetleri karşılığında ilgili kurumlarca nöbet ücreti ödenecek. İhtiyaç halinin tespiti, illerin sağlık personeli doluluk oranı, nüfusu, coğrafi koşulları, sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, nöbet tutulacak sağlık tesisinin il veya ilçe merkezine uzaklığı gibi kriterler göz önünde bulundurulmak suretiyle kurum tarafından belirlenecek.

BİR AİLE HEKİME 2 BİN KİŞİ DÜŞECEK

Öte yandan, aile hekimliği pozisyonlarından, yerleştirme işlemi neticesinde yerleştirme yapılamamış pozisyonlara, kurum tarafından ilan edilmek suretiyle diğer illerde çalışan hekimler arasından yılda asgari üç kez olmak üzere yerleştirme yapılacak. Bu pozisyonlara yerleşmek isteyenler, tercih yaparak müracaatta bulunacak. Kurum tercih sırasına bakmaksızın belirlenen öncelik sıralamasına uymak kaydıyla hizmet puanına göre yerleştirme işlemini tamamlayacak. Öncelik sıralaması eşit olanlar içinde hizmet puanlarının eşit olması halinde tercih sıralamasına bakılacak. Yerleştirme işlemini takiben 15 gün içerisinde yeni pozisyonlarda başlanacak.



Yönetmelik değişikliğine göre, bir aile hekimliği biriminin sorumlu olduğu kişi sayısı, ortalama 3 bin 500'den 2 bine indirilecek.

AİLE HEKİMİ KRONİK HASTALIKLARI TAKİP EDECEK

Aile hekimleri, kronik hastalıkların takibini de yürütecek. Bu kapsamda, KOAH gibi hastalıkların teşhisinde kullanılan, "Spirometre veya Peakflowmeter" cihazlarını bulundurma zorunluğu da getirildi.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE GÜVENLİK KAMERASI KURULACAK

Öte yandan üç ve üzeri aile hekimliği birimi bulunan aile sağlığı merkezlerinde, aile sağlığı merkezi girişinin, bekleme alanlarının ve oda girişlerinin görüntülendiği güvenlik kamera sistemi kurulacak.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle aile hekimleri, bakanlık, kurum veya bağlı kuruluşlara ait sağlık hizmeti vermek amacıyla yapılan veya müdürlükçe bu amaçla kiralanan binalarda hizmet verecek. Aile sağlığı merkezlerinin adres değişiklikleri, çalışma bölgesi içinde olmak kaydı ile bu maddedeki hususlara bağlı kalınarak, aile hekimlerinin görüşü alınarak, müdürlüğün ve valiliğin teklifi ile kurumun onayına sunulacak.