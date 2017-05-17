Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baş ağrısı, en rahatsız edici ağrılardan biridir. Özellikle iş yerinde ya da yolculukta yaşanan şiddetli baş ağrıları hayatı çekilmez kılabilir. Baş ağrısı için her seferinde ilaç kullanmak istemiyorsanız, sadece 30 saniyede kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir yöntem bulunuyor. Vücudumuzda farklı ağrılar için farklı aktif noktalar bulunuyor. Baş ağrısı için bu nokta, baş parmak ile işaret parmağı arasındaki noktadır.

Nasıl yapılmalı?

Parmağınız elinizin arkasında olacak şekilde bu noktaya basınız. Baskı uygulayacak parmağınız aşağıda, avuçlarınız birbirine bakacak şekilde olmalı. 30 saniye boyunca bastırın ve elinizi değiştirerek tekrarlayın. Bu yöntemi doğru uyguladığınızda, baş ağrınız birkaç dakika sonra geçecektir.

Dikkat!

Hamile kadınlar, erken doğum riski nedeniyle bu yöntemi kullanmamalıdır.