Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kampanyanın tanıtım toplantısında konuşan Euromelanoma Türkiye Koordinatörü Prof. Dr. Nahide Onsun, Türkiye'de bu yıl 4. kez düzenlenecek kampanyanın gönüllü dermatologların katılımıyla gerçekleştirileceğini söyledi.Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Onsun, projeyle halkın deri kanserine karşı bilinçlendirilmesini amaçladıklarını ifade ederek, taramaya katılmak isteyen bireylerin "www.euromelanomaturkiye.org" adresinden online randevu alabileceklerini belirtti.Onsun, erken tanının, bu kanser türünde de çok önemli olduğuna işaret ederek, ozon tabakasının incelmesiyle yeryüzüne daha fazla zararlı ışının ulaşmasının deri kanserlerinin en önemli nedenleri arasında yer aldığını anlattı.

Ultraviyolenin en önemli hasarının güneş yanıkları olduğuna dikkati çeken Onsun, şunları kaydetti:

"Çocukluk yaşında geçirilen güneş yanıkları DNA hasarına sebep olduğu için, çocuk ve gençlerde güneş yanıklarını önlemek için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Her geçirilen güneş yanığı, riski katlayarak artırıyor. Kanserli lezyonlar, yüz, boyun, sırt ve kol gibi derinin güneşe (UVA ve UVB) daha çok maruz kalan kısımlarında görülür. Bu yüzden çocukları koruyabilmek için özel bir bakım uygulanmalıdır. Çocukluktan itibaren güneşten mutlaka korunmalı ve yüksek faktörlü güneş koruyucuları kullanmalıdır. Derimizde olan her şeyi gözleyebiliyoruz. Dolayısıyla gözümüzün önünde gelişen şeyi tanımamız, en azından şüphelenmemiz ve bir uzmana gitmemiz mümkün. Bizim en önemli amacımız da bu erken değişikliği fark eden hastanın, erken tanı için mutlaka bir deri hastalıkları uzmanına başvurmasıdır. Erken tanı alan deri kanserleri basit, ucuz, zahmetsizce yöntemlerle tamamen tedavi edilebiliyor. Ancak geç kalınan olgularda ne yazık ki bu mümkün değil. Deri üzerindeki güneşin etkileri daha çok 40 yaşının üzerinde görülür. Ancak son zamanlarda gençlerde de arttı. Özellikle solaryum alışkanlıkları, çok fazla güneş altında kalmak gibi durumlar daha fazla melanom görülmesine sebep oluyor. Şu anda genç yaş grubunda en sık görülen ikinci deri kanseri melanomdur. Ayrıca dövme de deri kanseri için önemli bir risk faktörü olabilir." Toplantıya, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan ile Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesinden Doç. Dr. Gamze Erfan da katıldı.