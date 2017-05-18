Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Boğaziçi Üniversitesi tarafından geliştirilen aşıların oda sıcaklığında saklanabilmesini sağlayan yeni teknoloji, ABD ve Japonya’dan patent aldı. Dünyada ilk defa Türk bilim insanları tarafından geliştirilen ‘’Dayanıklı Aşı Taşıyıcı Protein Milkrokürecik Teknolojisi’nin kuş gribi ve domuz gribi gibi hastalıkların yanı sıra, Zika benzeri dünyayı sarsan yeni virüslere karşı da etkin olarak kullanılabileceği belirtiliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören tarafından geliştirilen teknoloji aşıların 30 gün boyunca oda sıcaklığında saklanabilmesini sağlıyor. Bu teknoloji ile geliştirilecek tüm aşılar; bugün ihtiyaç duyulan sabit şartlar yerine normal ısı koşullarında dünyanın her yerine gönderilebilecek. Geliştirilen mikro kürecik sisteminin yeni bir teknoloji olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özören “2009’dan bu yana yaptığımız çalışmalar sonucu yeni bir protein mikrokürecik taşıyıcı bulduk. ASC zerreciklerinin üzerine istediğimiz bir hastalığın etkin antijenini (mesela grip virüsü ajanı-H5, kuduz mikrobu parçası ya da herhangi başka bir zararlı organizma parçası) yükleyip hayvan veya insanlara zerk edip bağışıklama elde edebiliriz. Yeni aşı teknolojisi olarak geliştirdiğimiz bu yöntem ile henüz aşıları bulunmayan veya aşı etkinliği az olan hastalıklara karşı da yeni aşıların üretimini kolaylaştırabiliriz” dedi.



KANSER AŞISI ÜRETEBİLİRİZ

Türkiye’nin kendi aşısını üretmenin öneminin kavradığını ve bu yönde yatırımlara başlandığını belirten Prof. Dr. Özören aşı teknolojisini geliştirecek adımlarda Türkiye’nin öncü olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Özören ‘’Elimizdeki ASC zerrecik sistemi ile Zika gibi yeni virüslere yönelik aşılar ya da kanser aşıları üretilebilir veya var olan aşılar geliştirilebilir. Laboratuvar ortamındaki ilk denememizde anti-tümör deneyini farede yaptık ve olumlu sonuç aldık’’ dedi.