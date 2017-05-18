Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada milli gelirine oranla en fazla insani yardım yapan ülke konumundaki Türkiye'nin Afrika'nın farklı bölgelerinde ve Filistin'de açtığı hastaneler her yıl binlerce kişiye şifa dağıtıyor.

AA muhabirinin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) aldığı bilgiye göre, Balkanlar'dan Ortadoğu'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya dünyanın pek çok bölgesinde eğitim, sağlık, sosyal, altyapı hizmetleri, kapasite geliştirilmesi, kültürel mirasın korunması gibi çeşitli alanlarda uyguladığı projelerin sayısını her geçen gün arttıran TİKA, Türkiye’nin "Afrika açılımı" politikası çerçevesinde bölge ülkelerinin çehresini değiştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2015'te Somali'nin başkenti Mogadişu'da hizmete açılan Somali-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Somalilerin umudu oldu.

Nyala'daki hastane bölgeye hizmet veriyor

Afrika'da Türkiye'nin desteğiyle hizmete giren diğer bir sağlık kurumu, Sudan'da bulunuyor. Güney Darfur eyaletinin başkenti Nyala’daki, Nyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3 yıl önce TİKA tarafından yapıldı. Hastane, Sağlık Bakanlığınca işletiliyor.

Libya'daki iç savaşın acıları sarılacak

Libya'daki iç savaş nedeniyle büyük bir yıkımın yaşandığı Misrata'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2012'de yapımına başlanan hastanenin geçen yıl inşaatı tamamlandı. Yaklaşık 2 bin 400 metrekare kapalı alana sahip hastane, kadın, erkek ve acil ortopedik müdahale olmak üzere üç bölümden oluşuyor.

Filistin'deki Tubas Türk Hastanesi her yıl 40 bin hastaya hizmet veriyor

Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki 40 bin nüfuslu Tubas bölgesinin ilk hastanesi olma özelliği taşıyan Tubas Türk Hastanesi, 2012'de TİKA tarafından yapıldı. Tıbbi donanımın sağlanmasıyla 2014'te hizmete giren 30 yataklı hastane, çevre şehirlerden de gelen hastalarla birlikte her yıl yaklaşık 40 bin hastaya hizmet veriyor.