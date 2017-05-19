Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kısa zamanda kilo vermek isteyen kişiler şok diyet mağduru olabiliyor. Tatile çıkmadan önce şık ve zarif görünmek uğruna şok diyet yapmanın sakıncalarına değinen Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Gıda İşleme Programı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, “Şok diyet yapmak sağlıksız bir yöntem olduğu gibi kısa bir süre sonra fazlası ile kiloları geri alma riski de bulunuyor” dedi. Fazla kilolardan bir an önce kurtulmanın, sağlıklı bir şekilde kurtulmak ile bağdaştırılmaması gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Uzel, “Yaz tatiline, düğüne, mezuniyete hazırlanmak için çok düşük kalorili bir diyet uygulamayın. Bu hem sağlıksız bir yöntem, hem de kısa süre sonra kilolarınızı fazlasıyla geri alma riski var. Hızla vücudu terk eden kiloların geri dönüşü çok çabuk olabilir. Daha sağlıklı ve yavaş kilo verebileceğiniz bir diyet programı uygulayın. Bu sayede, sinir, kalp ve damar sistemi, uyku düzeni bozuklukları gibi problemlerin de önüne geçmiş olursunuz” diye konuştu.

"Büyük sağlık sorunlarına yol açabilir"

Diyet yapanların başvurabileceği yanlış yöntemlerin, büyük sağlık problemlerini beraberinde getirebileceğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, “Her ne kadar kilo vermek insan vücudunda görülebilecek birçok metabolizma ve şekil bozukluğunun önüne geçerek sağlıkta olumlu etki bıraksa da asıl önemli olan, kilonun nasıl ve hangi diyet yöntemiyle verildiğidir. Olası şikayetlerin başında bağışıklık sisteminde görülen aksaklıklar, metabolizma işleyiş bozuklukları, kalp ve damar sağlığındaki bozukluklar, şeker hastalığı, hipertansiyon, eklem hastalıkları, saç dökülmesi gibi daha birçok sağlık sorunları gelir” diye konuştu.

"Tek bir türde gıda tüketmeyin"

Özel amaca yönelik tek bir türde gıda tüketimi yoluna gidilmesinin de yanlış olduğunu belirten Uzel, “Örneğin yağ yaktığı gerekçesiyle sadece belirli bir gıdanın tüketilmesi, sadece vücuttaki suyu atacağı için kaybolan su, kilo eksilmesi olarak kişiyi yanıltacaktır. Su eksilmesi nedeniyle sağlık problemleri de başlayabilir. Bu nedenle, ideal koşullarda bir haftada abartılı rakamlarda kilo vermek yerine, yarım ya da bir kilogram olmak üzere ayda 2 ile 4 kilogram verilecek sağlıklı bir diyet programı tercih edilmeli” dedi.

"Uzman ve doktor kontrolünde yapılmalı"

Vücudu aç bırakan ya da uzun dönem tek tip beslenmeye sürükleyip bireylerin diğer besin öğelerini almalarını kısıtlayan diyetlerden kesinlikle kaçınmak gerektiğinin altını çizen Uzel, “Çevreden birinin yaptığı ve kısa sürede olumlu sonuç aldığını belirttiği diyetlerden kesinlikle kendinizin de olumlu sonuç alacağını düşünmeyin. Diyet programları planlanırken güvenli ve bünyeye uygun bir yol seçilmeli. Uygulanan diyetin güvenliğinden emin olunmalı, mutlaka uzman ve doktor kontrolünden geçilerek planlama yapılmalı. Hangi yiyeceklerin tüketildiği, ne kadar, hangi miktarda tüketildiği de çok önemli” dedi.