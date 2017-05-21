Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşırı terleme problemi için kişisel bakım ürünlerinin sıklıkla tercih edildiğini ifade eden Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, “Havanın sıcak olması, aşırı nem, spor yapmak, bedenen çalışmak, aşırı giyinmek, sentetik giysiler, alkol almak, sigara içmek, kahve, çay gibi sıcak içecekler, acılı-baharatlı ve sıcak yemekler, stres, heyecan, korku gibi durumlarda terleme olması normal ve sağlıklı bir durumdur. Ancak bunların haricinde aşırı terleme hastalık habercisi de olabilir. Böbrek üstü bezi hastalıkları, tiroid bezinin fazla çalışması, halk arasında düşük şeker olarak bilinen hipoglisemi, hormon değerlerinin aşırı yükselmesi, menopoz gibi durumlar aşırı terlemenin sebebi olabilir. Doktor kontrollerinin yapılması ve aşırı terlemenin temelinde bir hastalık yatıyorsa kişinin tedavi edilmesi önem arz edebilir” dedi.



Günümüzde aşırı terleme problemi için etkili ve kişisel bakım ürünlerine nazaran uzun süre etki sağlayan farklı tedavi yöntemleri olduğunu belirten Op. Dr. Ufuk Aydın, “Aşırı terlemeye sebep olan sinirler alınabilir. Yüzeysel lazer liposuction veya altın iğne radyofrekans uygulaması yapılarak bölgedeki ter bezleri harap edilebilir. Medikal çözüm olarak ise botoksla terleme tedavisi sağlanabilir. Fraksiyonel radyofrakans altın iğne cerrahi dışı bir alternatiftir. Çok ince altın iğnelerle cilt altı dokulara radyofrekans enerjisi verilerek, ter bezlerinin kalıcı olarak hasarlanması hedeflenir. Hasar alan ter bezleri gerekli teri salgılayamaz ve bu sayede terleme önlenmiş olur. Bu uygulama 3-4 hafta aralıklarla 3 seans yapılmaktadır. Bu tedavide kalıcı sonuç için uzman hekimin devam seansları gereklidir. Cerrahi dışı diğer bir alternatif de yıllardır tercih edilen botoks uygulamasıdır. Botoks, uzman doktor tarafından belirlenmiş dozlarda deri altına enjekte edilir. Uygulanan botoks, ter bezlerine ulaşan sinirleri etkileyerek onların ter salgılamasını ve kasılmasını engeller. Botoksla terleme tedavisi yaklaşık 6-8 ay kadar süren geçici bir tedavidir” diye konuştu.