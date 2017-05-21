Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Karadeniz Bölgesi’ne gelen Arap turistlerin incelendiğinde çok büyük oranda kilo fazlalıklarının olduğunu gördüklerini dile getiren Keçe, “Obezite çağımızın hastalığı. Bu sadece gelişmiş ülkelerin problemi değil, bizim gibi ülkelerinde ciddi problemlerinden bir tanesi. Avrupa’nın, Amerika’nın hastalığı olarak kabul ediliyor ama Avrupa verilerine baktığımızda Türkiye’de her 3 kadından birisi obez. Erkeklerde biraz daha iyiyiz. Obezitenin en yaygın olduğu ülkeler Amerika Birleşik Devleti, Latin Amerika ve Arap ülkeleri. Buraya gelen Arap turistleri incelediğimizde çok büyük oranda kilo fazlalıklarının olduğu gördük. Orada her iki kişiden birisi aşırı kilolu. Aşırı kilolu olmak çağımızın sorunu ama sadece görsel olarak rahatsızlık vermiyor aynı zamanda bir takım hastalıklara da neden oluyor. Özellikle şeker hastalığı, insülin direncini arttırıyor. Vücut şeker üretse bile hedef organlardan kan şekerini düşürücü etkinlikte etki gösteremiyor. Duyarlılığı azalmış ve insülin direnci artmış oluyor” şeklinde konuştu.

“Yaşam tarzımız çok değişti”

İşlenmiş hazır gıdaların çok tüketildiğini kaydeden Keçe, “Obezitenin en büyük sebeplerinden bir tanesi yaşam tarzımız çok değişti. Köyden şehirlere göç, u tipi dediğimiz yaşam, günümüzde modern yaşantının verdiği en büyük problemlerden bir tanesi. İşlenmiş hazır gıdaları çok tüketiyoruz. Eskiden mahallelerde oynayan çocuklar varken şimdi bilgisayarların ve televizyonların başından kalkmayan yeni nesil var. İnsan hayatını tehdit eden bir boyuta gelmiş durumda. Genç nüfusta da obezite çok fazla. 15-18 yaş altı çocuk grubunda şeker hastalığı ile beraber aynı zamanda obezitenin çok yaygın olduğunu görüyoruz. Ailelerin çocuklarına örnek olması lazım. Beslenme ve hayat evde başlıyor, çocuk evde öğrendiği her şeyi erişkin çağında kullanmaya başlıyor. Yeterli egzersiz yapmıyoruz bu da beraberinde obezite ve diyabet hastalığını ortaya çıkarıyor” ifadelerini kullandı.