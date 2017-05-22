Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​En son geçen hafta Polonya’da yapılan turnuvada biri olimpiyat şampiyonu olan rakiplerini devirerek altın madalya kazanan 75 kilo sporcusu Busenaz, çalışmalarını Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde (TOHM) sürdürüyor. Tecrübeli antrenörü Cahit Süme ile birlikte, olimpiyatlardan önce 2018 ve 2019’da yapılacak olan Avrupa ve Dünya şampiyonalarında altın kazanmak için yoğun çalışma programını sürdüren milli boksör, ardından da 2020’deki hayalini gerçekleştirme sözünü verdi.

Yurtdışında şu ana kadar 25 maça çıkan Busenaz, sadece kariyerinin ilk yılında katıldığı turnuvada bir yenilgi aldı, ardından yenildiği o rakibini 3 kez yenme başarısı gösterdi. Yurtdışındaki 24 galibiyetle olimpiyatlar öncesi spor otoriteleri tarafından altın madalyaya en yakın isim olarak gösterilen Busenaz, antrenörü Süme ile birlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk’ü ziyaret etti. Müdür Öztürk, “Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli sporculardan olan Busenaz’ın uzun yıllar kürsünün en tepesinde olacağından kimsenin şüphesi yok” dedi.