Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Bu yıl Antalya’da gerçekleştirilen 25. Avrupa Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Kongresi için ülkemizde bulunan Avrupa Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (EBCOG) Başkanı Dr. Tahir Mahmood, Suriye’deki savaş sebebiyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan kadın mültecilerin fiziksel ve ruhsal sağlık problemleri açısından risk grubunda olduğunu söyledi. Önemli bir bölümü doğurganlık çağında olan bu kadınların aynı zamanda psikolojik problemler de yaşadıklarını söyleyen Dr. Mahmood, “Bu problemleri yaşayan insanlar, genellikle fakir ülkelerden geliyorlar. Sınırları aşıyorlar. Tecavüz ve kürtaj gibi olaylara maruz kalmışlar. Çok büyük zorluklar altında hayatlarını idame etmeye çalışıyorlar. Türkiye bu konuda çok önemli bir şey yaparak sınırlarını açtı. Türkiye’ye gelen kadınlar benzer kültürlere sahip oldukları için Avrupa’nın diğer yerlerine gidenlerden daha şanslı” dedi. Türkiye’de 10 bölgede kayıtlı mültecilerin yarısının kadın olduğunu söyleyen Prof. Dr. Cansun Demir “Ülkemizde bulunan Suriyeli kadınların yüzde 4’ü gebe ve yılda 50-60 bin doğum gerçekleşiyor. Mülteci kadınların yaklaşık 4’te biri yani 500 binden fazla üreme çağında... Çok ciddi sayıda sezaryen ve ameliyat riskleri var. Aile planlaması ve hijyen başta olmak üzere ihtiyaçları mevcut. Bu konuya dair Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği olarak Birlemiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile birlikte ortak bir çalışma planlıyor. Avrupa Jinekoloji Derneği’nden de mültecilerle çalışan hekimlerimiz için eğitim desteği bekliyoruz” dedi.