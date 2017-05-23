Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Gebelikte Omega-3 kullanmanın bebeğin beyin ve göz gelişiminde çok önemli bir etkisi olduğunu söyleyen Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Cansun Demir “Omega-3 kullanan bebeklerin ilerde IQ’sunun çok daha iyi olduğunu gösteren pek çok çalışma var. Ayrıca Omega-3 kullanımı doğum sonrası depresyonu ciddi olarak azaltmaktadır. 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz ama ne yazık ki, balık yeme konusunda eksiklerimiz var. Balığı taze yiyemiyorsanız Omega-3’ü dışarıdan takviye olarak almakta fayda var” dedi.

Gebelik kramplarının önlenmesinde magnezyumun önemli olduğuna değinen Prof. Dr. Demir “Bu yüzden gebe kadınların mutlaka kalsiyum ve magnezyum ilavesi almalarında fayda var. Bu konuda hastalarımıza kalsiyum ve magnezyum içeren ilaçları multivitamin şeklinde öneriyoruz. Türkiye’de yüzde elliden fazla demir eksikliği var. Gebe kadınların mutlaka demir tedavisi alması gerekiyor. Planlı hamileliklerde gebelik oluşmadan 3 ay önce folik asit kullanmaya başlamak gerekiyor. Folik asit nöral tüp defekti, doğumsal kalp hastalıkları, yarık dudak, yarık damak gibi hastalıkları çok ciddi azaltmaktadır. Güneş ülkesi olmamıza rağmen D vitamini eksikliği de ülkemiz için önemli bir problem. Hamilelerin D vitamini takviyesi de yapması gerekiyor” dedi.