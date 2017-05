Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doymuş yağ asidi içeren besinlerin damar sertliği yaparak damar tıkanıklığı riskini artırdığını söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülsüm Bingöl “Doymuş yağ asidi genellikle pastanelerde üretilen içerisine katı yağ konulan yaş pasta, börek gibi besinlerde bulunuyor. Bunlar damar sertliği yaparak, kalp krizi riskini artırıyor” dedi. Hazır gıdalardan uzak durmak gerektiği ikazında bulunan Dr. Bingöl “Hazır meyve ve et suları, hazır çorbalar, fast food besinleri mümkün olduğunca tüketmemek gerekiyor. Sucuk, salam, sosis gibi şarküteri ürünleri de hem çok katkı maddesi içeriği hem de kolesterol içeriği yüksek besinler olması sebebiyle, sofradan uzak tutulması gererkir. Kalp sağlığı için yiyeceklerin içeriği kadar pişirme tekniği çok önemli. Besinleri yağda kızartmak yerine ızgara şeklinde tüketmek, her öğünde kırmızı et yemek yerine zeytinyağı ile pişirilmiş yeşil sebzeler, baklagilleri mutlaka tercih etmek gerekir” diye konuştu.