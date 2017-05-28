Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğu aracılığı ile gelen yardım talebi üzerine Kanserli Çocukları Tedavi Enstitüsüne tıbbi cihaz ve ekipman desteği verilmesi için protokol imzalandı.

Enstitüye yapılacak biyomedikal kap mühürleme cihazı, pediatrik beşik ve klima yardımı, Brezilya'da temsilciliği bulunmayan TİKA'nın ülkedeki ilk projesi oldu.

Kanserli Çocukları Tedavi Enstitüsündeki imza törenine enstitünün Başhekimi Dr. Vicente Odone Filho, TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin ile Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik katıldı.

İmza töreninin ardından Prof. Dr. Çetin, Başkonsolos Gedik ve konsolosluk personeli, tedavi gören çocuklara aralarında oyuncakların da bulunduğu hediyeler dağıttı.

Türk heyetine enstitüyü gezdirerek bilgi veren Dr. Filho, ihtiyaç duydukları tıbbi cihaz ve ekipmanların Türkiye tarafından sağlanmasından dolayı mutluluklarını ve TİKA'ya minnettarlıklarını ifade etti.

Çetin ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle başarılı bir çalışmaya katkı sunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Latin Amerika'da TİKA olarak özellikle çocuklara yönelik sağlık projelerine her zaman açığız." dedi.

Başkonsolos Gedik ise Sao Paulo Eyaleti Sağlık Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren Kanserli Çocukları Tedavi Enstitüsünün, vakfı aracılığıyla kendilerine başvurarak yardım talebinde bulunduğunu aktardı.

Gedik, "Enstitü yetkilileri, tedavide yüksek başarı oranı ve ücretsiz hizmetleriyle ülke geneli ve Güney Amerika'da öncelikli olarak tercih edilen bir kurum olduklarını, bağışlar sayesinde özel hastanelerle rekabet edebildiklerini ancak talep ettikleri ekipmanlarla çok daha kaliteli hizmet verebileceklerini vurguladılar." ifadesini kullandı.