Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazanda oruçlu kaldığımız 17 saat boyunca daha dinç ve uyanık olmak için basit tedbirler alınabileceğini söyleyen Diyetisyen Selma Öztürk “Ramazan'da iftarla sahur arasına bir öğün daha ekleyin. İftardan sonra yarım saat yürüyün ve sahurdan önce mutlaka 2-3 saat uyuyun” dedi.