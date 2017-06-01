Ramazanda oruçlu kaldığımız 17 saat boyunca daha dinç ve uyanık olmak için basit tedbirler alınabileceğini söyleyen Diyetisyen Selma Öztürk “Ramazan'da iftarla sahur arasına bir öğün daha ekleyin. İftardan sonra yarım saat yürüyün ve sahurdan önce mutlaka 2-3 saat uyuyun” dedi.
'Sahurdan önce uyuyun, iftardan sonra yürüyün'
01.06.2017 - 03:55 | Son Güncelleme: 01.06.2017 - 03:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyetisten Öztürk, Ramazan'da daha dinç kalmak için iftardan sonra yürümeyi ve sahurdan önce uyumayı tavsiye etti.
Etiketler : ramazan,
478251 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/478251.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER