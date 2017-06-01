Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SGK, ülke genelindeki 240 kaplıca tesisindeki tedavilere ait yol, gündelik ve refakatçi giderlerinin kurum tarafından karşılandığını duyurdu. Genel Sağlık Sigortası (işsizlere tanınan sosyal güvenlik hakkı) kapsamında bulunan kişilerin tedavi oldukları tesisin Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni almış olması gerekiyor

Sağlık Bakanlığı'ndan işletme izni almış; Yalova'dan Kahramanmaraş'a, Bursa'dan Yozgat'a, Kırşehir'den Afyonkarahisar'a, Kütahya'dan Sivas'a ülkenin dört bir yanında hizmet veren 240 kaplıca tesisinin kapısı işsiz hastaların tedavisine ücretsiz olarak açıldı. SGK, tedavi bedelini ödediği kaplıcalarla ilgili bir duyuru yayınlayıp kaplıca listesini güncelledi. SGK, Mayıs ayı sonu itibariyle güncellenen listede yer alan 240 tesisteki tedavi masraflarının karşılanacağını, diğer tesisler için herhangi bir ödeme yapılmayacağını bildirdi.

SGK'dan yapılan açıklamada, "Sağlık Uygulama Tebliği'nin '2.4.4.J - Kaplıca Tedavileri' başlıklı bölümünün 3'üncü maddesinde, 'Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller kurumca karşılanmaz' hükmü bulunmaktadır. Hüküm doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilmiş kaplıca tesislerine müracaat eden genel sağlık sigortası kapsamında bulunan kişilerin kaplıca tedavilerine ait yol, gündelik ve refakatçi giderleri kurumumuzca ödenmektedir. Bu itibarla, Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilen kaplıca tesislerine ait güncel liste internet sitemizde yayımlanmaktadır" denildi.