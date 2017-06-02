Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin başkenti Urumçi’de bulunan devlet hastanesinde, binlerce yıldır kullanılan geleneksel Çin doğal tedavi yöntemlerini modern tıpla birleştirerek dünyanın değişik ülkelerinden gelen hastaların şifa bulmalarına yardımcı olunuyor.

Geleneksel Çin Tıp Yöntemlerini uygulayan Sincan Devlet Hastanesi Başhekimi Meng Qingcai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, modern tıp yöntemleri kullanarak hastalıkları belirlediklerini ve daha sonra doğadan yararlanarak geleneksel Çin tedavisini uyguladıklarını söyledi.

"Modern tıptan asla vazgeçmiyoruz"

Qingcai, hastalara geleneksel Çin tıbbını sunarak hastalıkların iyileşmesine daha fazla çözüm sunduklarını belirterek, ''Modern tıptan asla vazgeçmiyoruz. Bitkilerden elde ettiğimiz doğal ilaçları, hastanın durumuna bağlı olarak hazırlanan özel bileşimleri uyguluyoruz. Aynı zamanda akupunktur, hacamat ve bardak çekme gibi geleneksel yöntemleri hastaların türüne göre uyguluyoruz. Biz geleneksel yöntemlerin sonuçlarını hastalarımızda gözlemliyoruz. Hastaların ağrılarını en aza indirmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar elde ettiğimiz sonuçlar doğru yolda olduğumuzu kanıtladı.'' dedi.

"Türkiye’den de hasta geliyor"

Qingcai, geleneksel Çin tıbbını romatizma, kanser, boyun ve bel ağrısı, kemik, mide, felç ve cilt hastalıklarına karşı kullandıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

''Hastanemiz hasta odaklı çalışıyor. İnsanoğlunun doğa ile ilişkisine önem veriyoruz. Aynı zamanda hastanın iç organları arasındaki uyuma önem veriyoruz. Bunun için gelecek hedefimiz bu doğanın verdiği şifayı daha fazla insana ulaştırmak. Hastanemize birçok ülkeden hasta geliyor. En fazla Orta Asya ülkelerinden ve Rusya’dan hasta kabul ediyoruz. Türkiye’den de hasta geliyor. Türkiye’den gelenler mide ve kemik hastalıklarını için geliyor. Kazakistan’da bir şubemiz var. Ayrıca değişik ülkelerden gelen öğrencilerimiz var. Onlara geleneksel Çin tıbbını öğretiyoruz. Bunlar ülkelerine döndüğü zaman bu tedavi yöntemlerini kendi vatandaşlarına uygulayacaklar. İnsanların tedavi etmek bizi mutlu ediyor."