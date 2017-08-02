Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vali Kılıç, Sağlık Bakanlığınca 215 milyon liralık yatırımla yaptırılan, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oğluyla şehit olan Erol Olçok'un isminin verildiği hastaneye ilişkin, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Üniversite hastanesinin, Olçok'un ismi verilen yeni binaya 10 Temmuz'da taşınmaya başladığını belirten Kılıç, taşınma işlemlerinin büyük titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Hizmetin 24 saat kesintisiz verildiği bir kurumun taşınma işlemlerinin hassasiyetle yapılması gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Hastanemiz 15 Temmuz'dan önce kısmen faaliyete geçti, poliklinik hizmetlerine 10 Temmuz'da başladı. Yapacağımız çok küçük bir hata insan sağlığını olumsuz etkiler diye kılı kırk yararcasına hesaplamalar yaparak, bölüm bölüm taşınıyoruz." dedi.

Kılıç, "Servislerin de taşınma aşaması başladı. Servislerin taşınması biraz daha zor olacak. Çünkü tedaviyi kesmeden, hastayı bir hastaneden diğerine nakledebilmek çok dikkatli olunması gereken bir konu. Ama çok büyük bir aksilik olmazsa taşınma işlemlerimizi tamamlayıp, yeni hastanemizi bu ay tamamen faaliyete sokacağız." ifadelerini kullandı.

EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Ankara karayolunda yapımına Ocak 2014'te başlanan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki inşaat ve yapım çalışmaları tamamlandı.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından devralınan hastane, yaklaşık 170 bin metrekare kapalı alana sahip. Hastanede, bin 294 araçlık otopark, 800 yatak, 176 poliklinik, 22'si suit olmak üzere 430 hasta odası, 30 ameliyathane ve hastane personelinin çocukları için kreş bulunuyor.