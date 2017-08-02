Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından, bazı basın yayın organlarında yer alan tek kullanımlık tıbbi malzemenin defalarca kullanıldığı iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Tek kullanımlık olarak üretilen tıbbi malzeme ve cihazların, sterilizasyon işlemi uygulanmış olsa dahi bir başka hastada tekrar kullanılmasının, işlemin başarısını etkilemenin yanında enfeksiyona neden olma riski taşıdığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle, Bakanlığımız tarafından 2011/7 sayılı genelge yayınlanmış ve bu genelge ile 'üreticinin tek kullanım için sağlık garantisi ile piyasaya sürdüğü malzemenin, rutin sterilizasyon işlemi uygulanmış olsa bile tekrar kullanılması durumunda ideal sterilizasyonun sağlanamayacağı, bunun yanında, tıbbi malzemenin fonksiyonel, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin aynen korunduğunun garanti edilemeyeceği ve bu nedenle tek kullanımlık olarak üretilen tıbbi malzemelerin kullanım kılavuzuna aykırı olarak kesinlikle birden fazla kullanım yoluna gidilmemesi gerektiği' tüm kurumlara bildirilmiştir."

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Teknik mevzuatında birden fazla kullanımı uygun olmayan ürünlerin farklı hastalarda kullanılması kanunen yasaktır. Bu çerçevede, tek kullanımlık malzemelerin tekrar kullanıldığının şikayet üzerine veya denetimlerle saptanması durumunda gerekli cezai müeyyideler uygulanmaktadır. Örneğin 16.02.2017 tarihinde Ankara'da yapılan eş zamanlı denetimlerde, 5 özel hastaneye birim faaliyeti durdurma cezası uygulanmıştır."

SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATACAK HER TÜRLÜ UYGULAMAYA CEZA

TÜBİTAK ile geliştirilen dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyan Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ile tıbbi cihazların tekil seviyede takibinin yapılabileceği ve Türkiye'nin bu alanda öncü olacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Örneğin, dize takılan bir protez ya da kalbe takılan bir pilin hangi üreticiden geldiği, ne gibi aşamalardan geçtiği ve hangi hastada olduğunun takibi yapılabilecek. Böylece, ürünlerin izlenerek, son kullanıcıya kadar güvenli bir rota takip etmesi sağlanmış olmakla birlikte uygunsuz tekrar kullanımı da engellenmiş olacak.

Konu ile ilgili olarak iddialar üzerine Bakanımız Sayın Dr. Ahmet Demircan'ın talimatıyla müfettiş görevlendirilerek, konu hakkında soruşturma başlatılmıştır. İlgili konu, Bakanlığımızca dikkatle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atacak her türlü uygulama en ağır şekilde cezalandırılacaktır."