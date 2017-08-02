Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gül, karaciğer iltihabı olarak adlandırılan hepatitin birçok nedene bağlı olarak ortaya çıktığını ancak viral enfeksiyonların en sık etken olarak saptandığını ifade etti.

Hepatit A, B, C, D ve E virüsleriyle gelişen hepatitlerin en sık karşılaştıkları virüsler olduğunu dile getiren Gül, bu virüslerden B, C ve D'nin kronikleştiğini, siroz ve karaciğer kanserine neden olması açısından da daha çok öne çıktığını anlattı.

Prof. Dr. Gül, "Dünyada yılda 1,5 milyon kişinin ölümüne neden olan viral hepatitler önemli bir halk sağlığı problemidir." ifadelerini kullandı.

Hepatit virüslerinin genel özellikleri ve yaptığı hastalık tablolarına bakıldığında, hepatit A'nın, daha çok kötü hijyenik şartlara bağlı olarak kontamine olmuş su ve besinlerle bulaşan bir hastalık olduğunu belirtti.

"Hepatit B, siroz ve karaciğer kanseri sebebi"

Hepatit B virüsünün de kronikleşme özelliğine sahip olduğuna işaret eden Gül, "Virüs, siroz ve karaciğer kanserine yol açması açısından da ayrıca bir öneme sahiptir. Dünyada yaklaşık 2 milyar kişinin hepatit B virüsüyle enfekte olduğu ve 350-400 milyon kişinin de bu virüsü taşıdığı tahmin edilmektedir." diye konuştu.

Prof. Dr. Gül, "Hepatit B taşıyıcısı anneden bebeğine geçiş, tıraş bıçağı, diş fırçası gibi aletlerin paylaşımı, sterlize edilmemiş aletlerle yapılan dövme, piercing, güvenli olmayan cinsel ilişki en sık bulaş yolları arasında yer alır. Kronikleşen vakaların da siroz ve kanser gelişme oranları oldukça yüksektir. Hastalıktan korunmada en önemli yol aşılamadır." diye ekledi.

"Dünyada 185 milyondan fazla kişinin hepatit C ile enfekte olduğu düşünülüyor"

Prof. Dr. Hanefi Cem Gül, hepatit C'nin de kronikleşme olasılığı yüksek olduğunu, tedavi edilmediği taktirde ise siroz ve hepatosellüler kanser riskini artırdığını dile getirerek, "Dünyada 185 milyondan fazla kişinin hepatit C ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir. Bulaş yolları Hepatit B ile aynı olmakla birlikte özellikle damar içi uyuşturucu kullanımının dünyada artması hepatit C'nin bulaşmasında önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastalık klinik bulgu vermeden genelde sessiz seyreden bir hastalıktır." dedi.

Hepatit D: Bu virüs defektif bir virüstür. Tek başına enfeksiyon oluşturamaz. Virüsün üreyebilmesi için hepatit B virüsüne ihtiyaç vardır. Dolayısıyla hepatit D virüsü sadece hepatit B enfeksiyonu olan kişilerde hepatite yol açar.

Hepatit E: Bulaş yolları ve klinik bulgular olarak hepatit A virüsüyle benzer özellikler gösterir. Hepatit E, vahşi ve evcil hayvanlarda da bulunabilir. Hepatit E hamilelerde son 3 ay içinde yakalanıldığında yüzde 20-25 ölümcül seyretmesi açısında önem arz eder. Korunmada aşı önemlidir. Yurt dışında yüksek antikor seviyesi oluşturan hepatit E aşıları kullanılmaktadır. Ülkemizde henüz hepatit E aşısı bulunmamaktadır."