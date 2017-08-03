Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çoğu güneş gözlüğünün, göz sağlığına ciddi zararlar vermesi sebebiyle vatandaşlar da artık daha bilinçli olarak bu piyasaya yöneliyor. Özellikle yaz aylarında satışları artan güneş gözlüğü konusunda vatandaşlar, işletmecilere sağlık konusunda sorular sorularak bilgi almaya çalışıyor.

"İnsanlar önceliği modaya değil sağlığa veriyor"



Özel bir optik firmasında satış danışmanı olarak görev yapan Onur Yıldız, toplumdaki bu bilinçlenmenin mutluluk verici olduğunu kaydederek, işletmecilerin de artık bu konuda daha hassas olduğunu belirtti. Bu yaz dönemindeki güneş gözlüğü satışlarının kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Yıldız, “Vatandaşlarımızın güneş gözlüğüne talebinden çok memnunuz. Bu dönemdeki satışlarımız beklentilerimizi karşıladı. Buna ek olarak vatandaşlarımızdan bize gelen sağlık ile alakalı sorular, bu piyasaya yönelik bir bilinçlenme olduğunu bizlere gösteriyor. Güneş gözlüğü alımında artık insanlar önceliği modaya değil sağlığa veriyor. Biz de bu konuda çok hassasız. Çünkü güneş gözlüğü, göz sağlık açısından çok önemli bir unsur” şeklinde konuştu.



Güneş gözlüğü satışlarının haziran ayının ortalarından başlayıp ağustos sonuna kadar sürdüğünü ifade eden Onur Yıldız, bu süreci şu ifadelerle anlattı:



“Okulların kapanması ile güneş gözlüğü satışlarında ciddi bir kıpırdanma olur. Ağustos ayının sonuna kadar da satışlar devam eder. Sonrasında ise mevsimlik olarak bir düşüş söz konusu oluyor. Ancak buna bizler hazırlık olduğumuz için pek bir sıkıntı yaşamıyoruz.”

