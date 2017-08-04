Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de ve özellikle Aydın’da köyden kente olan göçün köydeki hayat şartlarının şehirden daha avantajlı hale gelmesine rağmen halen devam ettiğini belirten Ege Liva Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Kanlıöz, köydeki doğal yaşamın insan sağlığına inanılmaz etkileri olduğunu kaydetti. Şehirlerde yaşayanların, fabrika atıkları egzoz gazı gibi çevresel zararlı maddelere maruz kaldığını kaydeden Op. Dr. Kanlıöz, “Şehirde trafik sorunun yanında, paketlenmiş sanayi gıdaları ile sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Bu da şehir hayatı ile hastalıkların da artmasına neden oluyor” diyerek daha sağlıklı bir ömür için imkanı olanların köyde yaşamayı tercih etmesini önerdi.



Köyde hem doğal yaşam hem de doğal spor var



Köydeki yaşam tarzının sağlıklı olmasının yanında yaşam koşullarının da doğal bir spor niteliğinde olduğunu kaydeden Op. Dr. Kanlıöz, “Şehirde yürümüyoruz, koşmuyoruz, bisiklete binemiyoruz, spor yapamıyoruz. Sağlıklı ve taze besinlere ulaşamıyoruz, paketlenmiş hazır gıdalara yöneliyoruz. Sonuçta daha kilolu, hatta obez oluyoruz. Şehir hayatının oluşturduğu en büyük sağlık problemlerinden birisi de obezite ve obezitenin yol açtığı hastalıklar. Bugün kanser oranlarına bakıldığında şehirde yaşayanların oranı daha yüksek. Sağlıksız beslenme, yüksek kalorili posasız gıdalar ve obezite de kalın bağırsak kanserine yol açıyor. Deyim yerinde ise bilinçsiz şehir hayatı kansere zemin hazırlıyor'' dedi.