Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Son dönemde yayılan bir hareket var: Ayakta kal... Life Fitness adlı şirket de, oturarak çalışmak zorunda kalanlar için ‘InMovement’ hareketi başlatarak kalori yaktırmaya çalışıyor. Şirket, bu hareketi tanıtırken “Her gün 3 saat ayakta durmak, yılda 10 maraton koşmaya eşit” diyor ve çalışanları bu harekete katılmaya çağırıyor. Şirketin tavsiye ettiği ürün, her türlü çalışma ortamına monte edilebiliyor. Böylece çalışanlar, yürüyüş bandında yürürken, günlük maillerini kontrol edip yazışmalarını gerçekleştirebiliyor. Hatta masabaşında oturarak yaptığı tüm işlerini kolayca yürütebiliyor. Peki ayakta kalmak ne mi sağlıyor?

¥ Oturmak yerine 1 saat daha fazla ayakta kalırsak, sene sonunda 3 maraton koşmuş kadar kalori yakıyoruz.

¥ Her gün 2 basamak merdiven çıkmak, yılda 3 kilo vermenizi sağlayabilir.

¥ Yürümek 3 ila 5 kat daha fazla kalori yaktırır.

¥ Ayakta durmak, kendini yüzde 62 daha enerjik hissettiriyor.

¥ Her gün biraz daha fazla hareket, birçok hastalığa yakalanma riskini azaltıyor.