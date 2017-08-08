Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Cihangir Mutlu Ercan, tüm gebelere 24-28. gebelik haftalarında şeker yükleme testiyle diyabet taraması yapılmasını tavsiye etti. Dr. Ercan, “Aksi hâlde sağlıklı göründüğü halde gerçekte şeker hastalığı olan gebelerin neredeyse yarısına teşhis konulamaz. Bunun sonucunda daha çok sezaryen, daha çok doğum komplikasyonları ve sakatlıklarla karşılaşılır” dedi.

Tüm gebeliklerin yaklaşık yüzde 7’sini etkileyen şeker hastalığının yüzde 90’ının “gestasyonel diyabet” denilen yalnızca gebelik sırasında ortaya çıkan ve doğum sonrası kaybolan diyabet tipi olduğunu söyleyen Dr. Ercan, “Yüksek kan şekeri hem anneyi hem de bebeği tehlikeye atar. Şeker yüklemesiyle gebelik diyabetinin tesbit edilip, beslenme, egzersiz ve gerekirse ilaç ve insülinle kontrol altına alınması gerekir. Daha önce diyabeti olan ancak gebeliği sırasında kontrol altında olmayan kadınların sakat çocuk dünyaya getirme diğerlerine göre riskleri 6 kat artmaktadır” diye konuştu.