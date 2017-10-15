Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doktorlar ve diğer sağlık çalışanlarına şiddet olayları her geçen gün artarken, İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Güney Sekreterliği’ne bağlı Eğitim Diş Hastanesi başta olmak üzere bazı hastanelere şifreli giriş yöntemi uygulanmaya başladı. Hastanede güvenliğin eksik olduğu ve hastane ile ilgili alınan önemli kararların ihalesinin yapıldığı odalara, şifreli giriş butonları konuldu.

“Herhangi bir saldırıya karşı baştan önlem almak gerekiyor”



Hastanede yaşadıkları olumsuz durumlara karşı bu önlemi aldıklarına dikkat çeken İzmir Eğitim Diş Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Sinan Evcil, “Hastanede görevimiz çalışanlarımızın güvenliği. Çalışanların güvenliğini sağlarken, hastane işlevini hızlı ve etkili bir şekilde yapmamız gerekiyor. Hem hastanemizin hasta hakları açısından hem idareciler hem de doktorlarımız açısından bu şarttır. Burada hiç kimsenin herhangi bir şiddete maruz kalmaması için baştan önlem almak gerekiyor. Türkiye’de sağlık alanında böyle bir sıkıntı var, zaten problemler yaşanmaktadır. Bizim de bu problemleri çözmek adına yaptığımız işlemlerden birisi de budur. Siz kameralarla önlemler alırsınız ama kameralar olan olayı size açıklar. Biz olayı olmadan çözmek istiyoruz. Dolayısıyla giriş çıkışlarda, belli noktalarda güvenlik her yerde vardır. Ama güvenliğin eksik olduğu noktalarda böyle önlem alıyoruz. Zaten güvenliği ya güvenlik elemanıyla yaparsınız ya da bu tip kapılarla sağlarsınız “dedi.

Güvenliğin eksik olduğu noktalar için



Şifreli giriş sisteminin hastane ile ilgili önemli kararların alındığı bölüme de konduğunu belirten Doç. Dr. Evcil, “Burada malum satım ihaleleri yapılıyor. Bu ihalelerde de bir güvenlik ve sorumluluk gerektirmektedir. Bunların hepsi kameralarla kaydoluyor ama herhangi bir sıkıntı yaşamamak adına da mahremiyet içeren alanları kapatmamız korumamız gerekmektedir. Bizim hastanemizin fiziki şartları bunu zorlamaktadır. Güvenlik elemanı sayımız kısıtlı olduğu için ve onları da hasta haklarında kullandığımız için burada problem yaşıyoruz. Bu problemi önlemek adına bu işlemleri yapıyoruz” diye konuştu.

“Doktorumuza, elemanlarımıza bıçaklı saldırı oldu”



Şifreli giriş yöntemi ile vatandaşların rahat iletişime geçemeyeceği iddialarına da değinen Başhekim Mehmet Sinan Evcil, şunları söyledi:



“Hastalarımız buraya geldiklerinde direk bir görevlimiz tarafından karşılanmakta ve onun eşliğinde bize gelerek hastalarımızla da birebir konuşmaktayız. Burada güvenlik elemanımıza, veri kayıt elemanımıza bıçaklı saldırı, doktorumuza saldırı oldu ve bunların hepsi beyaz kod çerçevesinde savcılıkta vardır. Savcılık dosyaları incelendiğinde haklı olduğumuz görülmektedir.”