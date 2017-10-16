Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik–Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Türker İnce’nin Tampere Teknoloji Üniversitesi İşaret İşleme Bölümünden Prof. Dr. Moncef Gabbouj ve Katar Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Serkan Kıranyaz ile geliştirdiği sistem, mobil cihazlar ya da akıllı bilekliklere eklenebilecek. Böylece sistemle kalp atımlarının seyri izlenebilecek, değişimler anında uyarı verebilecek.



Sağlıklı bir insanın EKG işaretlerini kullanılarak gelecekte olası kalp hastalıklarını tespit edebilecek erken uyarı sistemini işaret işleme ve makine öğrenmesi alanlarında yine kendilerinin önerdikleri yeni teknikleri uygulayarak geliştirdiklerini belirten Doç. Dr. İnce, çalışmanın uluslararası patenti için başvuru yaptıklarını kaydetti. Sistemi anlatan bilimsel çalışmanın akademik dünyada saygın bir nokta olan Nature-Scientific Reports dergisinde yayınlandığını aktaran Doç. Dr. İnce, “Dünya genelinde her yıl 7 milyondan fazla insan kalp hastalıkları sebebiyle yaşamını yitiriyor. Bugünün en ileri teknolojisi EKG monitor ve tanı cihazları kullanılsa bile bazı kalp anormalliklerini ortaya çıktığı anda tespit edebilecek sağlam ve güvenilebilir bir çözüm henüz bulunamadı. Hastalıklar erken evrede belirlendiğinde tedaviler daha etkili oluyor. Bu sebeple kalp hastalığına karşı erken uyarı verebilen kişiye özgü kalp sağlığı izleme sistemini oluşturduk” dedi.



Bugüne dek yapılan çalışmalarda sağlıklı bir insanın hastalıklı olabilecek kalp atışları diğer hasta insanların mevcut EKG verileri ile karşılaştırılarak tanıların konulduğunu vurgulayan Doç. Dr. İnce, şunları söyledi: “Ancak sağlıklı insanların EKG işaretleri biçimsel değişkenlik ve anormallikler gösterebildiğinden bu tip genel amaçlı modelleme veya öğrenme tekniklerinin başarılı uygulanabilmesi mümkün olamıyor. Önerilen yeni yaklaşıma göre kalp ile ilişkili bozulmalar işaret alanında yapay olarak modellenerek, sağlıklı bir insanın olası hastalıklı kalp EKG işaretlerinin sentezlenmesi mümkün olabilmekte ve bu sayede gerçek bir kişiye özgü kalp sağlığı izleme ve önceden uyarı sistemi gerçekleşebilmektedir.”

Mobil cihazlarda anında bildirim



Sistemle, bu alanda en sık kullanılan EKG veritabanları üzerinde yapılan performans testlerinde uzman kardiyologların kalp hastalıklarını erken tespit etme yeteneklerini taklit etmeyi başardıklarını ifade eden Doç. Dr. İnce, sistemin gerçek zamanlı ve kalp izleme amacıyla mobil taşınabilir cihazlara uygulanabileceğini bildirdi. Doç. Dr. İnce, kişide kalp rahatsızlığı olmasa bile kalp atışlarında herhangi bir değişim olduğuna ilişkin uyarının verilebileceğini belirtti.