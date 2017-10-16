Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyabetik nefropati (şeker hastalığına bağlı böbrek yetmezliği) konusunda bilgi veren VM Medical Park Samsun Hastanesi Nefroloji Kliniğinden Uzm. Dr. İsmail Özer, “Günümüzde kronik böbrek hastalığının en önemli nedeni şeker hastalığıdır. Tüm dünyada ve Türkiye’de diyaliz tedavisi ören hastaları yüzde ellisi şeker hastalığı sebebiyle diyalize girmektedirler. Bu korkunç şekilde yüksek bir rakamdır. Bu sebeple şeker hastalarının şeker hastalığı tanısı almasından itibaren kan şekerlerinin normal sınırlara yakın düzeyde seyretmesi için özellikle diyet başta olmak üzere ilaçlarını düzenli kullanmaları ve düzenli bir şekilde doktor kontrolüne gitmesi gerekmektedir. Kan şekeri ne kadar yüksek seyrederse böbreklerin bozulma ihtimali de o kadar artmaktadır” dedi.

“Şeker hastalığının böbreği tutup tutmadığını nasıl anlayabiliriz?”



Uzm. Dr. İsmail Özer şöyle devam etti: “Şeker hastalığının böbreği tutup tutmadığını anlamak için yapılması gereken ilk test basit olan idrar tetkiki yaptırmaktır. İdrar tetkikinde idrarda protein çıkması bu hastalığın böbreği bozmaya başladığının ilk belirtisidir. Kan şekeri şayet yüksek gitmeye devam ederse bu protein kaçağı sürekli artmaya devam eder ve sonunda böbrek görevini yapamaz hale gelmeye başlar. Kanda üre dediğimiz böbreğin atamadığı zararlı maddeler birikmeye başlar ve böbrek yetmezliği aşamasına geçer. Bu aşamaya geldikten sonra hastalığın ilerleme hızı iyice artar ve hızla diyalize girme safhasına gelir.”

Tansiyona dikkat



Uzm. Dr. İsmail Özer, şeker hastalarının düzenli doktora gitmeleri ve kan şekerlerini düzenlemelerinin yanı sıra hipertansiyon, kolesterol yüksekliği gibi sorunlarda varsa bunların da düzeltilmesi gerektiğini, tansiyonun kontrolsüz bir şekilde yüksek gitmesinin böbreğin bozulma hızını belirgin olarak arttırdığını ve idrarda protein kaçağı başlamışsa hastaların muhakkak nefroloji uzmanına gitmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.