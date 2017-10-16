Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sıcaklık değerlerinin gün geçtikçe azalmasıyla ülkede yaşayan insanlarda da mevsimsel rahatsızlıklar yaşanmaya başladı. Kırıkkale İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Yusuf Yılmaz, bu dönemde bilinçsiz antibiyotik kullanımı konusunda vatandaşları uyardı. Yılmaz, “Şimdi mevsim olarak özellikle tam geçiş mevsimi yani havaların soğumaya başladığı dönem, bu dönemde malum insanlar ince mi giyinelim, kalın mı giyinelim benzeri düşüncelerdeler, sobalarda yanıyor, havalar soğuyor. Havalar soğudukça hastalığa yakalanma riski de gitgide artıyor. Bu dönemde genelde üst solunum yolu rahatsızlıklarına sık sık rastlıyoruz. Burada insanların dikkat etmesi gerekenler, hastalığımızın hangi gruba girdiği ve buna yönelik hangi tedavileri uygulamalıyız.



Bu dönemde genelde rastladığımız hastalıklar, herkesin tahmin edeceği üzere grip ve nezle. Grip ve nezle bakterilerin değil virüslerin neden olduğu bizim bütün vücudumuzda kırgınlık halsizlikle beraber genel olarak geniz akıntısı, burun akıntısı, 38 derecenin üzerine çıkmayan ateşle beraber olan mevsimsel bir hastalık. Bu hastalıkta akıntılar çok yoğun olduğu için insanların rahatsızlığı biraz daha fazla oluyor. Sosyal ortamda biraz daha zorlanıyorlar. Burada şu konuya dikkat çekmeliyiz, bu rahatsızlıklar kesinlikle antibiyotikle tedavi edilemezler. Virüsler antibiyotikle tedavi edilemeyeceği için bu hastalıklarda antibiyotik kullanmamızın faydası yoktur. Normalde halk içerisinde hemen bir hastalıkla karşılaşınca bir antibiyotik alayım düzelsin derler ama bu tamamen yanlış. Bu konuda bizim yapabileceğimiz şey ise semptomatik tedavi. İnsanda meydana gelen semptomlara yönelik, örneğin burun akıntısı için, eklem ağrıları için ilaç alabiliriz, genel takviye olarak bol bol sıvı alabiliriz ama antibiyotik kullanmamamız lazım” şeklinde konuştu.

“Bilinçsiz kullanım antibiyotiğe direnci artırıyor”



Antibiyotiğin gereksiz ve fazla kullanılmasının sonuçları hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Yusuf Yılmaz, “Türk halkı olarak bilinçsiz antibiyotik kullandığımız için olması gerekenden çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Vücut direnciyle çok kısa sürede atlatabileceğimiz bazı rahatsızlıklar için hemen antibiyotik kullanmamalıyız. Çünkü her antibiyotik kullanımında bakteri direnç kazanıyor ve zaman geliyor, normal aldığımız antibiyotikler işe yaramaz hale geliyor ve daha vahim sonuçlar doğuruyor. Şu an antibiyotik kullanımında çok vahim durumdayız. Türkiye antibiyotik kullanımında dünyada üst sıralarda yer alıyor. Antibiyotik kullanımının belli kriterleri var, kesinlikle doktor muayenesinden sonra antibiyotik alınmalı” dedi. Ayrıca, grip aşısını sağlıklı bireyler için öneren Yılmaz, aşının küçük olasılıklarla da olsa etkili olmayabileceğini fakat yaptırılmasının önlem almak açısında önemli olduğunu, hatta geçen sene yayınlanan tebliğle ücretsiz grip aşısından yararlanan insanlara hamilelerin de eklendiğini dile getirdi. Yılmaz, vücut direnci az olan örneğin kanser tedavisi gören insanların bu aşıyı yaptırmaması gerektiğini sözlerine ekledi.