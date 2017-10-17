Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Soğuk algınlığı ve grip vakaları yavaş yavaş görülmeye başladı. Uzmanlar gripten korunmak için mutlaka aşı olmak gerektiğini söylerken, kişisel tedbirlerin de elden bırakılmamasını tavsiye ediyorlar. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal “Kış mevsiminde hapşıran kişi gördüğünüzde araya 1-1,5 metre mesafe koymak, herkese sarılıp öpmemek, ellerinizi sık sık yıkamak ve sık sık burnumuza götürmemek gribe karşı alabileceğiniz en basit ve etkili tedbirlerdir” dedi.

YENİ AŞI DAHA ETKİLİ

Dünya Sağlık Örgütü’nün grip virüsünün artması üzerine bu yıl 4’lü İnfluenza’yı öngördüğünü belirten Prof. Dr. Ünal, tüm yetişkinleri grip aşısı olmaya davet ederek “İnfluenza bir viral hastalıktır. A ve B türleri vardı. Normalde 2 tane A, 1 tane de B konuluyordu içerisine. Son yıllarda B virüsünün arttığı gözlenince artık 2 A, 2 B konuluyor. Şu anda 4’lü İnfluenza aşısı Türkiye’de mevcut ve eczanelerde var. 3’lü aşılar da olacak. Hangisini yaptıralım derseniz eğer, bulduğunuzu yaptırmanızı tavsiye ederim” dedi.

KİMLER AŞI OLMALI?

¥ 65 yaş üstü ¥ Diyabet ¥ KOAH ¥ Sol kalp yetmezliği hastalar ¥ Karaciğer hastaları ¥ Böbrek hastaları ¥ Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar ¥ Streoid kullananlar ¥ Kanser tedavisi görenler ¥ HIV pozitif hastalar ¥ Gebeler

¥ Obezler