Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşlılarda tansiyon ve kan şekeri değerlendirmesinin daha farklı yapılması gerektiğini söyleyen İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Tükek, “Son yapılan çalışmalar yaşlılarda kan şekerini ve tansiyonu çok düşürmenin zararlı olduğu ortaya çıktı. Onlarda üç aylık kan şekeri değeri olan HbA1c 8, tansiyonu 14-15 civarına kadar dokunmuyoruz” dedi.