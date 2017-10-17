Yaşlılarda tansiyon ve kan şekeri değerlendirmesinin daha farklı yapılması gerektiğini söyleyen İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Tükek, “Son yapılan çalışmalar yaşlılarda kan şekerini ve tansiyonu çok düşürmenin zararlı olduğu ortaya çıktı. Onlarda üç aylık kan şekeri değeri olan HbA1c 8, tansiyonu 14-15 civarına kadar dokunmuyoruz” dedi.
Yaşlılarda tansiyonu fazla düşürmeyin
17.10.2017 - 07:15 | Son Güncelleme: 17.10.2017 - 07:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Tükek, yaşlılarda tansiyon ve kan şekeri değerlendirmesinin daha farklı yapılması gerektiğini söyledi
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511888 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/511888.aspx
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