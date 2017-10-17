Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Romatoloji BD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Kiraz, Behçet hastalığının daha çok Türkler’de görüldüğüne dikkat çekerek “Yılda üç ve daha fazla defa tekrarlayan ağız yaraları genital bölgede tekrarlayan yaralar, gözde iltihaplanma belirtilerinden en az iki tanesinin bulunması Behçet hastalığına işaret eder” dedi. Bağışıklık sisteminin fazla çalışarak damar duvarına saldırması ile ortaya çıkan Behçet’in sadece bir deri hastalığı olmadığına işaret eden Prof. Dr. Kiraz, “Behçet, gözlerde kızarıklık, ağrı, görme bulanıklığı ile başlayan üveit diye tabir edilen, tedavi edilmezse körlükle sonuçlanabilen iltihaplanmaya sebep olabilir. Ağız içinde ortası çukur ve beyaz, etrafı kırmızı ağrılı aftöz yaralar hastaların tamamında görülür. Bunların dışında diz ve ayak bileği gibi eklemlerde şişlik, bacak toplardamarlarında tıkanıklık, beyin, sindirim sistemi ve akciğer gibi organlarda hayatı tehdit edici tutulumlar yapabilir” diye konuştu.