Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde Elektrokardiyografi (EKG) işaretleri üzerinden kalp rahatsızlıklarını erken evre belirleyebilecek bir sistem geliştirildi. Doç. Dr. Türker İnce “Bugünün en ileri teknolojisi EKG monitor ve teşhis cihazları kullanılsa bile bazı kalp anormalliklerini ortaya çıktığı anda tespit edebilecek sağlam ve güvenilebilir bir çözüm henüz bulunamadı. Hastalıklar erken evrede belirlendiğinde tedaviler daha etkili oluyor. Bu sebeple kalp hastalığına karşı erken uyarı verebilen kişiye özgü kalp sağlığı izleme sistemini oluşturduk” dedi.