Türkiye Gazetesi

Ak, “Metabolizma gençseniz hızlı, yaşlıysanız yavaş çalışır. Yeteri kadar kas kütleniz var, hele bir de aktif yaşam sürüyorsanız metabolik hızınız yüksek, yağ biriktirme olasılığınız düşüktür. Kadınlarda ise erkeklere göre daha yavaştır” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Kliniğinden Dyt. Kübranur Ak, kış mevsimi soğuk havaların etkisi ile fiziksel aktivite düzeyin kısıtlanacak ve bu durum metabolizman için dezavantaj oluşturacağını belirterek, bu dezavantajları diyette yapacak değişiklikleri şöyle sıraladı: “Su içmeyi sakın ihmal etme. Su hayatımız için oksijenden sonra gelen en önemli ikinci maddedir, vücut biyoritminin bozulmaması için su tüketimi çok önemlidir. Yeterince su tüketmezsek dolaşım ve boşaltım sistemimiz olumsuz etkilenir, şişkinlik, kabızlık ve fazla kilo problemleri ortaya çıkar. Kahvaltı öğününü atlamayın. Yeterli ve dengeli bir kahvaltı gününüzü belirleyen en temel öğününüz. Uyku halinde sabaha kadar duran besin alımımız sonucunda metabolizma vücudu korumak adına yavaşlar. Eğer kahvaltı etmeden güne başlanırsa metabolizma istenilen aktiviteyi gösteremez ve yavaşlamaya devam eder.



Yapılan araştırmalar uyandıktan sonraki ilk bir saat içinde yapılan kahvaltının metabolizmayı hızlandırdığını ortaya koymuştur. Akşam yemeğini mümkün olduğunca erken ve hafif tüketmeye dikkat et. Yapılan çalışmalar dengeli ve kuvvetli bir kahvaltı ve öğle yemeğinin akabinde yenilen hafif bir akşam yemeğinin kilo verme sürecini kolaylaştırdığını ortaya koymuştur. Az az sık sık yiyerek metabolizmanı her an zinde tut. Öğün atlayarak kilo verebileceğini sakın düşünme. Formda kalmak için öğün aralarında sağlıklı alternatifler atıştır. Günlük beslenme planını 2 saatten kısa, 4 saatten uzun olmayacak aralıklarla planla. Kalori kısıtlı diyetlere başvurma. Vücut ihtiyacı olan kaloriyi tüketemediğinde vücutta kıtlık alarmı başlar ve metabolizma yavaşlar bu nedenle ihtiyacın olan kaloriyi yeterli ve dengeli bir şekilde tüm besin gruplarından faydalanarak tüketmeye özen göster. Baharatları sofrandan eksik etme.

KIRMIZI BİBER YAĞLARI AZALTIYOR



Özellikle kırmız biberin içeriğinde bulunan capsaisin bileşeni anti-lipemik etki göstererek vücut yağ dokusunu ve trigliserit düzeylerini azaltır. Beslenmende proteinlere yer ver. Protein içerikli besinlerin termojenirk etkisi yağ ve karbonhidratlara göre daha yüksektir ve sindirimleri sırasında vücutta daha fazla enerji harcaması gerçekleşir. Anne sütünden sonraki en kaliteli protein olan yumurtaya, süt ve süt ürünlerine diyetinde mutlaka yer ver. Kalsiyumdan zengin süt, yoğurt ve ayranın metabolizma dostu olduğunu unutma. Kışın artan duygusal açlık ataklarına dikkat et. Soğuyan hava ile beraber, kendini halsiz hissediyorsun ve mutlu olmak için canın sürekli yemek istiyor. Bu gibi durumlarda bir kez daha düşün ve kendine sor; aç olan beynin mi yoksa miden mi?”