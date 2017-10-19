Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beynindeki damar tıkanıklığı nedeniyle aniden rahatsızlanarak tedavi altına alınan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın hastalığı ile gündeme gelen İnme hastalığına ülkemizde yılda yaklaşık 200 bine yakın vakaya rastlanıyor.İnmenin özellikle 60 yaş üstü ve erkeklerde görülme olasılığının arttığını ifade eden Özel Gözde İzmir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Hilal Togan, ilk belirtiler görülmeye başladığından itibaren her dakikanın hayati önem taşıdığını belirtti.

Bu belirtilere dikkat



Dr. Togan, İnmenin vücudun bir tarafında (yüz, kol, bacak) uyuşukluk, güçsüzlük, konuşma güçlüğü, anlamada zorluk, görme bozukluğu baş ağrısı, baş dönmesi, yutma güçlüğü ile kendini gösterdiği bilgisini verdi. İnme hastalığındaki risk faktörlerini sıralayan Dr. Togan, alkol ve sigara kullanan, hipertansiyon, şeker ve kalp hastalığı olan, obezite (şişmanlık) hastalığı olan, fiziksel hareketsizliği ve yüksek kolesterolü olan kişilerin risk grubunda bulunduğunu dile getirdi.



Dr. Hilal Togan, şunları söyledi:



“İnme, dünyada en fazla fonksiyon kaybına neden olan ve yaşam kalitesini en fazla etkileyen hastalıkların başında gelir. Ülkemizde yılda yaklaşık 200 bine yakın inme vakası ile karşılaşılmaktadır. İnme tedavisinde ilk 3 saat çok önemlidir. Bu süre içinde yapılan müdahaleler geri dönüşü olmayan güç kayıplarının yaşanmasını engeller.”

