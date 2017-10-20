Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Uzman Diş Hekimi Nurullah Düger, hamile kadınların ağız ve diş sağlığına yönelik açıklamalarda bulundu. Düger, hamilelikte stresin önemine değinerek, "Diş eti hastalıklarındaki iltihap vücuttaki çeşitli stokinleri, biyomoloküllerin artımına sebep olmaktadır. Kanda yükselmesine sebep olmaktadır. Özellikle bayan hastalarda bazı mikroorganizmalar ağız içerisinde daha rahat yerleşmekte ve daha yüksek seviyelerde bulunmaktadır. Vücudun bunlara karşı verdiği reaksiyon aslında bir strestir. Vücut için bir strestir. Bayan hastaların hamilelik sırasında stresli olması, düşük doğum yapmasına neden olabilir" dedi.

"İlk ve son üç ayında biz diş tedavisini önermiyoruz"



Hamileliğin ilk ve son 3 ayında diş tedavisinin yapılmadığını hatırlatan Düger, "Diş eti rahatsızlığı özellikle hamile bayanlarda daha yoğun seyretmekte. Bu da hamile bayanların içinde bulunduğu hormonal dengenin değişmesiyle ilgili bir şey. Hamilelik döneminde diş etlerinde kanama, şişlik gösterebilir. Dişlerin arasındaki diş etlerinde çok fazla büyümeler görülebilir. Eğer bu bayan hastalar hamilelik boyunca, hamilelikten önce diş eti tedavisi görmezse, hamilelik sırasında müdahale etme şansımız sıkıntı oluşturabiliyor. Çünkü hamileliğin ilk 3 ayında biz müdahaleyi pek uygun görmüyoruz. Aynı şekilde hamileliğin son 3 aylık kısmında tedaviye başlamıyoruz. Çünkü bu riskli. İlk üç ayda organlar yeni oluştuğu için bizim yapacağımız müdahale düşüğe neden olabilir. Stresten dolayı veya verdiğimiz anesteziler riskli olabiliyor. O yüzden hamileliğin ilk ve son üç ayında biz diş tedavisini önermiyoruz. 4 ve 6’ncı aylarda tedaviyi uygun görüyoruz" açıklamasında bulundu.Düger, "Son dönemlerde bayanlarda düşük nedeninin bir tanesinin de diş eti hastalıkları olabileceği yönünde çalışmalar sürmektedir. Bayanların hamile kalmadan önce bir diş hekimine uğramalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verdi.