Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekranlarda sıkça gördüğümüz ünlüler nasıl oluyor da daha genç, daha zinde? Çoğumuz “Estetiktir canım” diye düşünüyoruz mutlaka. Evet, birçoğu botokstan estetik ameliyata kadar birçok işlemden geçiriyor bedenini. “Estetikte zirve” diye tanıdığımız bazı ünlüler de var elbet. Bazıları da “Hiç bıçak altına yatmadım” ve “Tek botoks dokunuşu yok” diyecek kadar iddialı. Onlardan biri de Zuhal Olcay. Tiyatro ve ses sanatçısı Zuhal Olcay. O da ‘ameliyatsız ve tabii’ güzellikten yana. Dermatoloji Uzmanı Dr. Fügen Erdoğan Çekin, Zuhal Olcay’ın güzellik sırrını şöyle paylaşıyor: Zuhal Hanım ameliyatsız güzelliği tercih ediyor, botoks ve dolgu uygulamalarının doğallığı bozduğunu düşünüyor. Kendisine genellikle anti-aging yapıyor, mevsim dönümlerinde peeling ilave ediyoruz. Vitamin, somon, havyar ve son zamanlarda kollajen enjeksiyonları ile cildini destekliyoruz. Diğer hastalarıma da benzerini öneriyorum. Yoğun botoksla şaşkın bakışlar, abartılı dudaklar, geniş yüzler, belirgin şakaklar, güzellik getirmiyor. Doğallık önemli.