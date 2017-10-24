Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Kronik böbrek hastalığının ilk belirtisinin gece sık idrara çıkma olduğunu söyleyen Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeki Tonbul “Bir kişi şeker hastası ya da prostat hastası değilse ve gece 2’den fazla tuvalete çıkıyorsa böbreklerini kontrol ettirsin” dedi. Böbrek hastalarının gece idrar miktarındaki azalmaya karşın tuvalete gitme ihtiyacının arttığına dikkat çeken Prof. Tonbul “Böbrek fonksiyonları bozuldukça hâlsizlik ve kansızlık gibi belirtiler de ortaya çıkar. Böbrek fonksiyonlarını basit bir idrar tahlili, kan basıncı ve kanda kreatinin ölçümü yaptırarak belirlemek mümkün. Bunun dışında yüksek tansiyon, şeker, kalp hastaları ile aşırı şişman olanlar, ailede böbrek hastalığı olanlar, sürekli idrar yolu enfeksiyonu geçirenler, böbrek taşı olanlar ve uzun süre böbreğe zarar verebilecek ilaç kullananların böbrek fonksiyonlarını ölçtürmeleri gerekir” dedi.