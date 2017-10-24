Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlkay Gök “Beslenme uzmanlarımız, aşçılarımız ve gurmeler, daha orijinal olmak adına Anadolu topraklarında yetişen ürünler yerine yabancı ülkelerin yöresel ürünlerini tavsiye edince, bizim altın değerinde yöresel ürünlerimiz geri planda kaldı” dedi. Türkiye’nin başka ülkelerde yetişen yiyeceklerin istilası altında olduğunu anlatan Doç. Dr. Gök, “Aşçılarımız, kinoa, chia ve diğer yabancı yöresel ürünleri menüsüne eklemekle meşgul. Yöresel ürünlerimizin unutulması, onun yerine yurt dışından ithal ettiğimiz ürünlerin ve işlenmiş, bol gıda katkı maddeli doğal olmayan paketli gıdaların egemenlik kurmasına neden oluyor. Anadolu topraklarından çıkan firiğin lif miktarı, kahverengi pirinçten dört kat fazla” dedi.