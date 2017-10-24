Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 2011 ve 2017'de yaşanan açlık krizlerinde bölgeye ilk ulaşan yardım kuruluşlarının başında gelen vakıf, son terör saldırısında da Somalileri yalnız bırakmayarak ilaç sıkıntısı çeken hastanelere ilaç desteğinde bulundu.

Sağlık yardımının Somali Sağlık Bakanı Fevziye Abikar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Abikar'ın, yardım ve desteklerinden dolayı Türkiye halkına ve İHH'ya teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Doğu Afrika Masası Koordinatörü İsmail Songür, Somali'deki hastanelerdeki ilaç sıkıntısı nedeniyle son terör saldırısında yaralanan yüzlerce insanın tedavi edilemediğini vurguladı.

Songür, vakfın ilaç yardımlarından sadece terör saldırısında yaralananların değil, diğer hastaların da faydalanabildiğini kaydetti.