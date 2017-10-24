Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baz istasyonlarının yanı sıra cep telefonlarının da insan sağlığına zararlı olduğu açıklamalarına bir yenisi daha eklendi.

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Günümüzde cep telefonları da, sağlımızı olumsuz etkileyen fiziksel ajandır. Bu nedenle bu tip cihazları vücudumuzdan biraz uzakta tutmalıyız. Çünkü insan vücudu, 3 metre uzaklığındaki elektromanyetik alanlardan daha az etkilenir.’’ dedi.

Cep telefonlarının zararları 30 yıl sonra ortaya çıkacak

UYURKEN EN AZ 3 METRE UZAKTA BULUNDURULMALI



Dekanlığının yanı sıra Halk Sağlığı Uzmanı da olan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, cep telefonları ve baz istasyonlarının insan sağlığına zararlarının 30-50 yıl gibi uzun vadede ortaya çıkabileceğine dikkat çekti. Cep telefonlarıyla konuşmanın en ideal şeklinin kulaklık kullanmak olduğunu belirten Prof.Dr. İlhan, geceleri uyurken ise cep telefonlarının başucunda ve yastığımızın altında değil, mutlaka en az 3 metre uzakta bulundurulması gerektiğini söyledi.

"ZARARLARINI KESİN OLARAK 30-40 YIL SONRA GÖRECEĞİZ"



Baz istasyonları ve cep telefonlarının hayatımızın içinde olduğunu ve kaçınmamızın mümkün olmadığını belirten Prof. Dr. İlhan, yürürken telefonla konuşmanın daha fazla elektromanyetik alana maruz kalınmasına neden olduğunu söyledi. Cep telefonlarının hayatımıza 1994 yılında girdiğini söyleyen Prof. Dr. İlhan, bu cihazların zararlarının çok uzun vadede kesin olarak anlaşılabileceğini açıkladı ve sözlerine şöyle devam etti, "Bunların sonuçlarını 30-40 yıl gibi uzun yıllar sonra göreceğiz. Deney hayvanları üzerinde çalışmalar sürüyor. Bunun dışında cep telefonlarını kullanma sürelerine göre sınıflandırılmış kişilerle de çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalarda net bir sonuç elde edilmiş değil. Bu çalışmaların sonucunda cep telefonunun kanser yapma ihtimali ya da cep telefonunun ortaya çıkardığı elektromanyetik alanların sağlık sorunlarına yol açıp açmadığını konuşmak gerekiyor. Cep telefonlarının en başta gelen etkilerinden biri ısınmadır. Hepimiz biliyoruz ki cep telefonu kullandığımızda elimizde bir ısınma meydana gelir. Telefon sıcaklık yapar. O zaman cep telefonunu vücudumuzdan uzak tutarak ya da kablolu kulaklıkla konuşmayı tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü bluetooth denilen kulaklıklar her an kulakta yada göğüste durdukça kendisi bir elektromanyetik alan kaynağı oluyor. İdeali cep telefonu ile olabildiğince kısa konuşmak. Konuşma yaptıktan sonra vücudumuzdan uzak bir yere koymaktır. Cep telefonu aldığımızda SAR adı verilen ve özgül soğurma alanını gösteren değerlere bakabiliriz. Her tüketici buna internette bakabilir ve SAR değeri düşük olan telefonları tercih edebilir."