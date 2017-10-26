Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kış aylarında uzayan üst solunum yolları enfeksiyonlarının sinüzite yol açtığını söyleyen Avrasya Hastanesi KBB Uzm Opr. Dr. Koray Cengiz “Kış enfeksiyonlarını 10 günden uzun sürede atlatıyorsanız; hastalıklarınız kısa aralıklarla tekrarlıyorsa ve en önemlisi bu şikayetleriniz 3 aydan uzun süredir varsa kronik sinüzit hastası olabilirsiniz” dedi. Sinüzitin, çeşitli sebeplerle sinüslerin iltihaplanması sonucu oluşan bir hastalık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Cengiz, hastalığın belirtilerini “Erişkinlerde burun tıkanıklığı, sarı-yeşil burun ve geniz akıntısı, yüz-diş-göz ağrısı ve öksürük; çocuklarda huzursuzluk, inatçı öksürük ve geniz akıntısına bağlı kusma sinüzit belirtileri arasında yer alır. Tüm yaş gruplarında kısmen daha az rastlanan belirtiler; ateş, yorgunluk, ağız kokusu, koku alma duyusunda azalma, boğaz ağrısı, bazen ses kısıklığıdır” diye sıraladı. Sinüzitin sanıldığı gibi tedavisiz bir hastalık olmadığını, antibiyotik ve damlalarla tedavi edilebildiğine işaret eden Prof. Dr. Cengiz, kronikleşmiş vakalarda laporoskopik cerrahi ile iltihabın temizlenebildiğini ifade etti.