Lenf bezi kanseri olarak bilinen lenfomanın bir alt tipi olan foliküler lenfomada, tedaviye direnç gösteren hastalarda yeni geliştirilen ilaçtan olumlu sonuçlar elde edildi. Yeni ilacın, tedavi seçeneği sınırlı bu grup hastada, tümör hücresinin büyümesi için gerekli bazı enzimleri durdurduğu tespit edildi.
Tedaviye dirençli lenfomada yeni ilaç
26.10.2017 - 07:14 | Son Güncelleme: 26.10.2017 - 07:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Lenf bezi kanseri olarak bilinen lenfomanın bir alt tipi olan foliküler lenfomada, tedaviye direnç gösteren hastalarda yeni geliştirilen ilaçtan olumlu sonuçlar elde edildi.
Etiketler : Lenf bezi kanseri,
514410 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/514410.aspx
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