Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lenf bezi kanseri olarak bilinen lenfomanın bir alt tipi olan foliküler lenfomada, tedaviye direnç gösteren hastalarda yeni geliştirilen ilaçtan olumlu sonuçlar elde edildi. Yeni ilacın, tedavi seçeneği sınırlı bu grup hastada, tümör hücresinin büyümesi için gerekli bazı enzimleri durdurduğu tespit edildi.