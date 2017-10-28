Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Bütün dünyada meme kanseri farkındalık çalışmalarının yapıldığı ekim ayı boyunca kadınlarda meme kanserine ilişkin bilgileri dinledik. Ancak meme kanseri, sadece kadınların değil, daha az rastlanmakla birlikte erkeklerin de problemi. Kötü haber, diğer kanser türlerinde olduğu gibi erkeklerin meme kanserinde de son yıllarda artış gözleniyor. Türkiye’de yeterli veri olmadığı için gerçek rakam bilinmiyor fakat ABD’de her yıl bin 500 erkek, meme kanserine yakalanıyor. Erkeklerde meme kanserinin son 10 yıl içerisinde yüzde yüzlük bir artışla yüzde 1’den yüzde 2’ye çıktığını söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Pelin Basım “Maalesef erkek hastalar meme kanserini hiç akıllarına getirmedikleri için sağlık sistemine geç başvuruyorlar. Bu yüzünden hastalık, ileri evrede teşhis alıyor, daha saldırgan şekilde ilerliyor ve sonuçlar kadınlardaki gibi yüz güldürücü olmuyor. Erkeklerin de düzenli olarak kendi kendilerine kontrol yapmaları gerekir” dedi.

DEĞİŞİKLİKLERİ GÖZ ARDI ETMEYİN

Meme kanserinde Dünya Sağlık Örgütü’nün erkekler için hazırladığı bir takip ve tarama programı bulunmadığına işaret eden Dr. Basım, bu durumda memesinde herhangi bir anormallik mesela memede büyüme, şişlik, sertlik, ciltte renk ve şekil değişikliği fark eden kişilerin hemen hastaneye başvurmaları gerektiğini söyledi.

Cinsiyetin, meme kanseri riski açısından belirleyici olmadığının özellikle altını çizen Dr. Basım “Meme dokusu olan herkes meme kanserine yakalanma riski taşır. Göğüs duvarında ellerine gelen her sertlik için mutlaka hekime muayene olmanız gerekiyor. Erkekler de koltuk altındaki kitle de meme kanseri habercisi olabilir. Aynı kadınlarda olduğu gibi görüntülenebiliyor. Ancak, erkekler düzenli mamografi de çektirmiyor, anlayabilmesi için memesini hassas biçimde kontrol etmesi gerekiyor” dedi.

Şeker tüketimini azaltın

Kanser hastalarının sıklıkla nasıl beslenmek gerektiğini sorduklarını söyleyen Dr. Pınar Basım “Aslında hastalar için de sağlıklı beslenme tavsiyeleri dışında verilebilecek formül yoktur. Ancak meme cerrahisi ekibi olarak meme kanseri hastalarına şeker tüketimini mümkün olduğunca aza indirmelerini tavsiye ediyoruz. Tedavi sırasında kilo almalarını önlemek karbonhidrat alımını tüm gıdalarının yüzde 35’ini geçmeyecek şekilde düzenlemelerini öneriyoruz. Yine hastalarımızın yoğurt, süt gibi probiyotik içeren ve bağışıklık sistemini güçlendiren besin maddelerini tüketmeleri hastalığın iyileşme sürecinde enfeksiyonlara yakalanma riskini azaltır” diye açıkladı.

NEDEN OLUYOR?

Bitkisel zayıflama ilaçları riski artırıyor

¥ Jinekomasti yani kontrolsüz meme büyümesi. Ancak erkeklerde her meme dokusu büyümesi ve hassasiyet kanser anlamına gelmez

¥ Sigara, alkol ve aşırı şeker tüketimi

¥ Erken yaşlarda hormon kullanımı

¥ Ailede meme kanseri hikâyesi olması

¥ Lenfoma, akciğer kanseri tedavisi gibi

sebeplerle önceden göğüs duvarına

yapılmış radyoterapi

¥ Hormon takviyesi için bitkisel

ürün kullanılması

¥ Kilo vermek için bitkisel ürün kullanılması

7 önemli belirti

Ele gelen kitleyi ihmal etmeyin



¥ Ele gelen kitle: Yeri, boyutu, ağrılı olup olmaması önemli önemli değildir. Memesinde yeni fark ettiği bir kitle ile karşılaşan herkes meme cerrahisi kliniklerine muayene olmalıdır

¥ Meme ucunda içeri çökme

¥ Meme derisinde portakal kabuğu görüntüsü

¥ Meme derisinde çekilme, deride

gamzelenme olması

¥ Meme başından kanlı akıntı

¥ Memeler arasında hızlı gelişmiş

boyut farkı (kadınlar için)

¥ Koltuk altında ele gelen kitle